Da Hyundai e Kia il robot indossabile per lavori pesanti

Anche se viviamo in un’epoca in cui realtà e tecnologia spesso superano la fantascienza, fa comunque un certo effetto la presentazione del primo robot indossabile Hyundai e Kia battezzato X-ble Shoulder che promette di alleggerire per sempre anche i lavori più pensanti e ripetitivi.

Più che un robot indossabile alcuni lo potrebbero definire un esoscheletro parziale, visto che si indossa come un giubbotto, è anche traspirante, mentre i meccanismi che contribuiscono a movimenti e forza umani sono installati sulle braccia e sulla schiena.

Il costruttore dichiara che ogni dettaglio e funzione è stato progettato in collaborazione con gli utenti nella fabbriche e sul campo per alleggerire lavori fisicamente pesanti. Riduce fino al 30% l’attività del muscolo deltoide e Rrduce il carico sulle articolazioni delle spalle fino al 60%.

Il tutto senza alcuna limitazione nei movimenti, perché è anche comodo da indossare: pesa solamente 700 grammi e non funziona con batteria. Le parti che contengono leve, meccanismi e molle si possono facilmente rimuovere e assemblare, in questo modo il giubbotto traspirante può essere anche lavato.

Due versioni in arrivo: il modello base è progettato per lavori che necessitano più movimenti e offre circa 2,9 kg di forza di assistenza. Invece la versione regolabile permette di impostare un angolo di coppia massima arrivando a fornire una forza di assistenza di circa 8 kg.

Le applicazioni e i campi di impiego sono svariati, il costruttore indica automobilistico, aeronautico, agricolo, edile, logistico, cantieri navali e altri ancora.

In Corea del Sud le società interessate ad impiegare X-ble Shoulder possono contattare Hyundai e Kia per ottenere informazioni: sarà disponibile a partire dalla prima metà dl 2025. Successivamente è già prevista la commercializzazione anche in Europa e USA.

