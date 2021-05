emporia SMART.5, in Italia il nuovo smartphone per gli over 65

Emporia, produttore austriaco che si è fatto notare per app e “feature phone” facili da usare per la generazione over 65, ha lanciato un nuovo smartphone con tripla fotocamera, una Smart Cover interattiva e processore Octa-core: il modello “emporia SMART.5“.

L’emporia SMART.5 è. presentato come un prodotto che si “rivolge ai senior che ricercano facilità d’uso, un’interfaccia adattata alle loro esigenze e un prezzo ragionevole”. Secondo il produttore, il dispositivo nasce da analisi di mercato che dimostra come il comparto fotografico e l’utilizzo di applicazioni di messaggistica istantanea siano elementi di forte interesse anche per gli over 65. I senior, infatti, si dimostrano sempre più digitalizzati e pronti a scoprire nuove funzioni dei propri telefoni per mantenersi in contatto con i propri cari e per utilizzare il telefono come vero e proprio alleato nella vita di tutti i giorni.

I punti salienti tecnici di emporia SMART.5 includono una tripla fotocamera con modalità HD e auto con modalità macro, ritratto e notturno, alla quale si affianca una fotocamera frontale da 8MP. Il processore è un octa-core da 1.8 Ghz e la batteria (sostituibile) è da 3550 mAh e promette un’autonomia maggiore rispetto ai modelli precedenti.

emporia SMART.5 è dotato di serie di una Smart Cover interattiva; è possiible utilizzare le funzioni chiave, come accettare le chiamate, riagganciare, avviare la fotocamera e la torcia, anche quando il telefono è chiuso.

Il menu di navigazione e grandi pulsanti di facile lettura rendono lo smartphone in questione di facile uso. Altre caratteristiche volte alla semplificazione di utilizzo includono app standard come l’inserimento di testo attraverso l’opzione vocale, uno scanner QR preinstallato e l’NFC.

Gli utenti avanzati apprezzeranno la guida stampata di 124 pagine dello smartphone, un elemento distintivo del brand inserito in tutte le confezioni, che fornisce istruzioni di base e suggerimenti per l’utilizzo del dispositivo. Oltre a questo è incluso anche un manuale operativo.

Lo smartphone emporia è certificato IP54 (a prova di polvere e liquidi) e dispone di un pulsante di emergenza sul retro, con il quale è possibile chiamare rapidamente aiuto. È inclusa una seconda cover posteriore per coprire il pulsante di emergenza, se necessario.

Nel momento in cui scriviamo l’Emporia SMART.5 è disponibile su Amazon a 249,90 euro.

Emporia Telecom, come accenato, è un’azienda austriaca. È stata fondata nel 1991, ed è ora presente in più di 30 Paesi. Eeveline Oupeter è l’unica proprietaria che gestisce l’azienda insieme a un team di gestione composto da oltre 100 dipendenti. La sede centrale dell’azienda è a Linz, sulle rive del Danubio. Altre sedi sono a Bruxelles, Francoforte, Parigi, Londra e Shenzhen (Cina).