I futuri iPhone potranno individuare la miopia

Apple ha brevettato un sistema per diagnosticare anomalie alla vista, coma ad esempio la miopia, direttamente dall’iPhone.

È quanto emerge in un brevetto depositato dalla Casa di Cupertino presso il Patent Office statunitense.

Del brevetto riferisce il sito PatentlyApple e il titolo che descrive il brevetto non lascia dubbi: “Myopia Diagnosis and Preventive Modularities” (diagnosi miopia e modularità preventiva).

Il brevetto prevede un procedimento che può comprendere il rilevamento automatico del problema da parte dell’iPhone, tenendo conto di fatto, come ad esempio quanto l’utente tiene a distanze il display dal viso. Nel brevetto sono descritte varie tecniche per capire se il problema è presente, quante volte si è verificato e la risposta a determinati eventi relativi alla salute degli occhi.

La miopia è un fenomeno in crescita. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, attualmente 250 milioni di persone soffrono di disabilità visiva. Proprio in questi giorni è stata presentata in anteprima un’indagine internazionale condotta da Ipsos per EssilorLuxottica che ha svelato un dato preoccupante: 1 genitore su 3 non conosce la definizione di miopia.

Le previsioni sono allarmanti: entro il 2050, si stima che 5 miliardi di persone saranno miopi.

La prima visita oculista in Italia avviene spesso solo al momento dell’ingresso nel sistema scolastico obbligatorio, attorno ai 6 anni (5,8 la media), anche in caso di miopia, che si riscontra dunque solo quando inizia a interferire con l’apprendimento.

Questo ritardo è il risultato di una scarsa conoscenza della salute visiva dei figli e delle soluzioni disponibili per correggere la miopia e controllarne la progressione: infatti, soltanto il 20% dei genitori italiani ritiene di avere sufficienti informazioni sui sintomi correlati a un problema visivo dei propri bambini e solo il 39% sa che l’insorgenza precoce della miopia equivale a una sua rapida progressione.

La miopia non è solo un difetto refrattivo. Se non controllata adeguatamente, può influire sullo sviluppo sociale, scolastico e cognitivo dei bambini. Sintomi come difficoltà nella lettura della lavagna, della lim (lavagne interattive multimediali,) e degli schermi in generale, o una ridotta concentrazione e una scarsa autostima sono spesso sottovalutati.

Come sempre ricordiamo che Apple brevetta annualmente centinaia di brevetti e non sempre ciò che viene registrato presso il Patent Office si trasforma in prodotti veri e propri.