Apple Fitness+, le musiche di BTS, Abba e Queen nelle routine di ballo

Apple ha annunciato che in Fitness+ – il servizio di fitness e benessere creato intorno a Apple Watch – sono ora presenti nuove routine con allenamenti di ballo in occasione della Giornata Internazionale della Danza promossa dall’International Dance Council dell’UNESCO e che si commemora il 29 aprile.

L’aggiornamento del servizio di Apple include nuovi allenamenti di ballo con routine ispirate alle coreografie del boy band sudcoreana BTS e musiche dei loro video. Altri allenamenti di da ballo prevedono musiche che promettono sensazioni di gioia, con ritmi tradizionali e generi quali cumbia, tango e ndian pop.

Nelle playlist selezionate da trainer di Fitness+ sono ora presenti workout con musiche di BTS, ABBA e Queen.

Per celebrare la Giornata della Terra, chi ha un abbonamento Apple Fitness+ potrà godersi sessioni di yoga, meditazioni e allenamenti di bici, canottaggio e tapis-roulant ispirati alla natura, e una nuova puntata di Corriamo, che accompagna chi ascolta attraverso le bellezze e i suoni del Parco nazionale di Yosemite su una playlist pop e rock, e un coaching che incoraggia ad abbracciare la natura, ovunque ci si trovi. È inoltre disponibile una nuova puntata di Passeggiamo con la dottoressa Jane Goodall, scienziata di fama mondiale e ambientalista, la quale parla del perché è disposta a superare le proprie paure per il bene del proprio lavoro e condivide ciò che ha osservato sul legame che unisce tutti gli esseri viventi. Il 22 aprile, dopo aver completato un allenamento di qualsiasi tipo di almeno 30 minuti, chi utilizza Apple Watch può vincere una medaglia in edizione limitata.

Fitness+ è disponibile come servizio in abbonamento al costo di € 9,99 al mese o € 79,99 all’anno. Il servizio è incluso nel piano Apple One Premium che offre accesso anche a Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade e iCloud+ con 2TB di spazio di archiviazione a € 28,95 al mese; il piano può essere condiviso con un massimo di sei familiari.