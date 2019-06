Al Web Marketing Festival Assistente Google ti aiuta a trovare tutte le risposte

E Mezza è il nome della mascotte del Web Marketing Festival WMF19 in corso a Rimini, ma è anche il nome dell’applicazione vocale che permette ai numerosi partecipanti dell’evento di chiedere aiuto e di ottenere tutte le informazioni su eventi, relatori, speech, gli orari delle sale e altro ancora.

E Mezza è una applicazione vocale, una Action on Google realizzata da Voice Branding Srl, società spin-off di Site by Site compartecipata da Studio Vatore. Grazie a questa app sviluppata sotto la guida di Alessio Pomaro, Head of Voice Technology di Site by Site, i partecipanti del WMF19 possono accedere a una serie completa di informazioni semplicemente pronunciando «OK Google, fammi parlare con E Mezza».

In questo modo si apre in automatico l’app E Mezza mostrando tutte le sue funzioni. Si tratta di un vero e proprio Festival Assistant, un assistente vocale personalizzato per un evento specifico. Qui di seguito riportiamo le funzioni e le informazioni offerte:

programma completo (es. “dammi il programma completo”, oppure “dammi il programma della sala SEO”): si potrà chiedere in tempo reale qualsiasi informazione sul programma della 3 giorni, anche di tutte le sale dedicate.

Salete matiche (es. “cosa stanno facendo in sala SEO”, oppure “qual è il prossimo intervento della sala Big Data”): l’assistente vocale darà informazioni specifiche sugli interventi – con relativo titolo e orario – e su tutti gli speaker, offrendo una panoramica completa e in tempo reale di tutto il calendario formativo.

Altri tipi di richieste: E Mezza sarà anche in grado di rispondere a domande riguardanti iniziative specifiche – come, ad esempio il Festival Beach (es. “dove sarà la festa”) – e offrirà chiarimenti come “cos’è voice branding?”, oppure “chi ha fatto questa app?”.

Uscita: in qualsiasi momento,la conversazione con E mezza potrà ricominciare pronunciando “esci” o “torna all’inizio”.

Tutte le funzionalità saranno anche attivabili rivolgendosi direttamente a Google Assistant (senza aprirlo preventivamente), ad esempio pronunciando «Ok Google, chiedi a E Mezza cosa stanno facendo in sala UX», oppure «Ok Google, chiedi a E Mezza il programma del venerdì».

Lo sviluppatore Site by Site è specializzato nell’ideazione e lo sviluppo di soluzioni tecnologiche di Voice Search e Voice Branding per dare Voce ai brand. La società è certificata Google Premier Partner ed è attiva sul mercato digitale italiano con un team di 35 esperti per erogare servizi integrati di Search Marketing, Social Media Marketing, Display Advertising. Site by Site, con tre sedi a Padova, Milano e Pordenone, è a capo del progetto LISA, la prima Voice User Interface italiana in grado di assistere l’utente all’interno delle applicazioni grazie alla voce e al linguaggio naturale.

Del Web Marketing Festival abbiamo già parlato in questo articolo sui finalisti della competizione italiana tra startup e in precedenza per le iscrizioni. Con oltre 18.000 partecipanti nel 2018 Web Marketing Festival è in più grande festival sull’innovazione digitale e social in Italia.