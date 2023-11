Con WhatsApp le chiamate di gruppo diventano meno invadenti

WhatsApp ha iniziato il rilascio di nuove funzionalità per le chiamate vocali di gruppo, e ora l’operazione in questione è meno intrusiva per gli utenti. In precedenza avviando una chat vocale in un gruppo tutti gli utenti parte di quest’ultimo erano informati con una notifica; ora i partecipanti non riceveranno una notifica e vedranno un messaggio nella chat di gruppo che sarà possibile toccare per partecipare.

Dopo avere avviato la chat vocale i controlli per le chiamate saranno accessibili dalla parte superiore della chat: sarà anche possibile inviare messaggi di testo, e nella parte inferiore dello schermo vedere chi sta partecipando alla chat vocale.

Il sito WABetaInfo riferisce che la funzionalità sta cominciando ad essere disponibile per gli utenti che dispongono delle ultime versioni dell’app per iOS e Android. Le novità vengono introdotte gradualmente e non sempre sono immediatamente visibili a tutti. Questa novità in particolare è (o sarà) disponibile a partire dalle chat di gruppo con un numero compreso tra 33 e 128 partecipanti.

Whatsapp ha recentemente annunciato diversi prodotti e funzioni AI che saranno disponibili; tra queste: Adesivi AI (possibilità di creare un adesivo personalizzato che dovrebbe rappresentare ciò che stiamo pensando o provando), Chat AI (possibilità di fare qualsiasi domanda per scoprire di più su vari argomenti o provare a risolvere un dibattito nella propria chat di gruppo), Generazione di immagini fotorealistiche (digitando il prompt/immagine, l’AI permette di generare immagini per rappresentare un’idea, un luogo o una persona).

Altra novità implementata di recente è una funzionalità dedicata alla privacy che consente all’utente di nascondere il proprio indirizzo IP nelle chiamate (la chiamata non sarà collegata direttamente e il nostro indirizzo IP non sarà accessibile alla persona che stiamo chiamando). Le chiamate di gruppo vengono sempre inoltrate attraverso i server di WhatsApp per impostazione predefinita.

