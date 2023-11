WhatsApp ora permette di nascondere l’indirizzo IP nelle chiamate

WhatsApp offre una funzionalità dedicata alla privacy permettendo all’utente di nascondere il proprio indirizzo IP nelle chiamate WhatsApp.

Meta riferisce che questa impostazione della privacy fa in modo che tutte le chiamate siano inoltrate tramite i server di WhatsApp. Questo significa che la nostra chiamata non sarà collegata direttamente e il nostro indirizzo IP non sarà accessibile alla persona che stiamo chiamando.

Le chiamate one-to-one di WhatsApp sfruttano una connessione peer-to-peer, necessaria per offrire il trasferimento più veloce dei dati e una migliore qualità della chiamata. Il rovescio della medaglia di questo tipo di connessioni è che il mittente può scoprire l’indirizzo IP del destinatario (e viceversa) dal momento che i dati devono essere inviati al dispositivo di riferimento corretto. Questa modalità di funzionamento comporta un rischio per la privacy giacché l’indirizzo IP può permettere di risalire ad informazioni su chi fornisce internet all’utente e sulla sua posizione geografica.

Le chiamate di gruppo vengono sempre inoltrate attraverso i server di WhatsApp per impostazione predefinita.

Chi vuole rendere invisibile il proprio indirizzo IP, può farlo aprendo l’app, toccando Impostazioni, quindi Privacy > Avanzate da qui attivando o disattiva l’opzione “Proteggi l’indirizzo IP nelle chiamate”.

Meta riferisce che quando si usa l’inoltro delle chiamate, la qualità potrebbe essere inferiore. Le chiamate WhatsApp sono in tutti i casi cifrate end-to-end e nessuno, neanche WhatsApp, può ascoltarne il contenuto.

Una impostazione denominata “Silence Unknown Callers” (silenzia chiamate da numeri sconosciuti) permette invece di evitare spam, truffe e potenziali attacchi malevoli. Per silenziare i numeri sconosciuti sull’app per iOS e Android basta toccare Impostazioni > Privacy, selezionare Chiamate e spostar il pulsante per attivare o disattivare l’opzione.

