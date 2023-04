Ecco Xiaomi Mi Band 8, ancor più elegante dei predecessori

In concomitanza con il lancio si Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi ha presentato anche la nuova smartband Mi Band 8. Il nuovo modello, sebbene non stravolga completamente i connotati al bracciale, ha un design ancora più elegante rispetto al predecessore, tanto che potrà essere utilizzato sia durante lo sport, ma anche in contesti differenti.

Secondo quanto dichiarato da Xiaomi, Mi Band 8 è dotato di una serie di cinturini che possono soddisfare le esigenze di ciascun utente, da quelli pelle, a quelli in tessuto e in nylon, oltre a quelli in metallo. Inoltre, il dispositivo è dotato di un accessorio a clip che permette di fissare il bracciale perfino ad una scarpa per tracciare i movimenti.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, il Mi Band 8 presenta un display AMOLED da 1,62 pollici con risoluzione di 490 x 192 pixel e refresh rate di 60Hz. Dispone inoltre di funzione di display sempre acceso con luminosità di picco di 600 nit e di una classificazione impermeabile 5ATM, che lo rende un perfetto alleato anche per il nuoto in piscina. Naturalmente, il dispositivo è dotato anche di tutti i sensori di tracciamento della salute presenti ciò nei modelli precedenti.

Xiaomi ha, inoltre, integrato tutte le funzioni di tracciamento fitness, ma con una nuova funzione extra: un corso interattivo di fitness che utilizza l’accelerometro del dispositivo per tracciare i movimenti in tempo reale. Questa funzione si adatta perfettamente alla clip che consente di fissare il dispositivo alla scarpa.

Quanto all’autonomia, la batteria da 190mAh può essere completamente caricata in un’ora e propone una durata fino a 16 giorni.

Al momento, Mi Band 8 è stato presentato soltanto per il mercato cinese e non è dato sapere quanto arriverà anche nel mercato nostrano. L’attuale listino in Cina parla di un prezzo di 249 yuan (circa 33 euro) per la versione standard, mentre la variante con NFC costa 299 yuan (circa 40 euro).

Si prevede che il dispositivo arrivi sui mercati europei già entro quest’anno.

