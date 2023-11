SurfShark regala fino 5 mesi di VPN e vi da 10 consigli per navigare al sicuro

Nell’era digitale in cui viviamo, la sicurezza online è una priorità assoluta. Con sempre più dati personali in circolazione e minacce cibernetiche in costante evoluzione, è essenziale essere consapevoli e prendere contromisure per proteggere la propria privacy, soprattutto quando si naviga online. Ecco dieci consigli per aiutarti a navigare in modo sicuro su Internet.

Cancellare i cookie dopo la navigazione

I cookie sono file memorizzati nella propria macchina dai siti che si visitano. Le aziende li utilizzano per memorizzare le preferenze del sito, il che consente a società come Google di tracciare il tempo che si trascorre sul siti web o da dove ci si sta connettendo.

Il consiglio, dunque, è quello di cancellare i cookie dopo ogni sessione di navigazione. Ignorare questo consiglio potrebbe consentire alle aziende e ai broker di dati di raccogliere informazioni personali.

Peraltro, cancellare i cookie è davvero semplice; la maggior parte dei browser, infatti, consente di cancellare automaticamente i cookie dopo ogni sessione.

Safari, invece, consente di bloccarli tutti a prescindere, semplicemente andando su “Safari”, “impostazioni”, “avanzate”, “blocca tutti i cookie”.

Gestore di password

Utilizzare sempre le stesse password può esporre i propri dati a violazioni e attacchi hacker. I gestori di password offrono una soluzione più sicura. Questi strumenti genereranno automaticamente password lunghe e complesse per i tutti i propri account e le conserveranno in modo sicuro sotto una singola password principale.

Autenticazione a due fattori

L’autenticazione a due fattori (2FA) rende necessari due punti di verifica per accedere ai propri account, solitamente la password e un’app per la verifica. Questo sistema aggiunge un ulteriore livello di sicurezza.

Laddove possibile è sempre consigliabile attivare l’autenticazione a due fattori. Questo vuol dire che dopo aver inserito una password per entrare in un proprio account verrà chiesta una seconda verifica, che può essere un codice ricevuto tramite SMS su smartphone, o un click ricevuto su un’app.

Adblocker

Gli adblocker non sono solo utili per bloccare fastidiosi pop-up, ma anche per impedire l’accesso a siti sospetti che cercano di ottenere i tuoi dati.

Utilizzare una VPN

Una rete privata virtuale, o una VPN, è estremamente utile per protegge la propria connessione Internet. La VPN non serve solo per superare i blocchi geografici e fingere di essere connessi da un altro Paese, ma anche per criptare il traffico e instradarlo attraverso un server diverso. In questo modo, non solo si potrà ottenere l’effetto di essere collegati da un Paese diverso, ma nessuno potrà vedere cosa l’utente realmente fa in rete, né da dove lo fa.

Utilizzare un antivirus

Un buon antivirus è sempre d’obbligo. Anche su Mac, al contrario di quanto di possa pensare. Questo perché serve e scannerizzare i file scaricati e impedire a software dannosi di infettare il proprio dispositivo.

Aggiornare i browser

Può sembrare un consiglio banale, eppure aggiornare il browser utilizzato, qualunque esso sia, permetterà di navigare al sicuro. Ovviamente, se avete installati plugin ed estensioni, anche queste andranno aggiornate.

Navigazione privata

I browser privati sono progettati per prevenire il tracciamento. Tutti i browser, da Safari a Chrome, consentono la navigazione in privato. Questo consentirà anche di non salvare la cronologia.

Utilizzare motori di ricerca orientati alla privacy

Motori di ricerca come Google sono noti per il tracciamento e l’uso dei dati personali. Altri, invece, sono maggiormente orientati alla privacy, come Surfshark Search e DuckDuckGo, che aiutano l’utente a evitare questa invasione della privacy.

Evitare i siti Web HTTP

Ultimo consiglio, ma non per questo meno importante, è quello di evitare siti Web HTTP non crittografati. Il consiglio è quello di preferire sempre siti con il protocollo HTTPS, che offrono una maggiore sicurezza.

Navigare in modo sicuro su Internet richiede costanza e attenzione, ma con l’aiuto di strumenti e buone pratiche, puoi proteggere la tua privacy e i tuoi dati personali online.

