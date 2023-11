Apple Music, Taylor Swift è Artista dell’Anno 2023

Taylor Swift è stata nominata Artista dell’Anno di Apple Music. Tra classifiche, streaming e concerti che hanno riempito gli stadi di fan, quest’anno Taylor Swift ha raggiunto una nuova vetta di popolarità.

Complessivamente, nei primi 10 mesi del 2023, Taylor Swift ha visto 65 suoi brani entrare nella Top 100 giornaliera internazionale di Apple Music, più di qualsiasi altro artista.

“Sono davvero onorata di essere Artista dell’Anno di Apple Music” riferisce Swift. “Ringrazio ogni singola persona per aver reso il 2023 un anno incredibile, pieno di gioia e degno di essere festeggiato di sempre. Avete riprodotto la mia musica senza sosta, l’avete cantata insieme a me a squarciagola durante i concerti e l’avete ballata nei cinema. Niente di tutto questo sarebbe stato possibile senza di voi. Vi ringrazio immensamente.”

“L’impatto di Taylor Swift sul mondo della musica è innegabile, non solo in quest’anno da record, ma durante la sua intera carriera” ha commentato Oliver Schusser, Vice President di Apple Music e Beats. “È un’artista in grado di definire la propria generazione e un vero motore del cambiamento nell’industria musicale, e senza dubbio il suo impatto e la sua influenza continueranno a sentirsi per anni. Siamo felici di avere l’opportunità di celebrare i suoi traguardi.”

Apple riferisce che Swift ha registrato un aumento costante degli streaming durante l’anno, in particolare a seguito dell’enorme successo di Taylor Swift | The Eras Tour. La settimana di marzo in cui è partito il tour, i suoi streaming hanno avuto un’impennata del 61% a livello globale. L’artista ha continuato a registrare una crescita a due cifre degli streaming mensili per tutta l’estate. Setlist: Eras Tour di Taylor Swift è stata la scaletta più ascoltata dell’anno e una delle 40 playlist più riprodotte.

Come Artista dell’Anno di Apple Music, Swift riceverà anche un premio fisico. gni Apple Music Award è composto da un wafer in silicio realizzato ad hoc, sospeso tra una lastra in vetro levigato e un corpo in alluminio lavorato e anodizzato. Come gesto simbolico, al centro degli Apple Music Award c’è lo stesso chip che troviamo nei dispositivi che mettono 100 milioni di brani a portata di mano.

