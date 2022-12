Windows 11 offrirà il supporto alle app Android 13

Una delle novità di Windows 11 Update 2022 è il supporto alle app Android. È possibile installare queste app sfruttando l’Appstore di Amazon che può essere installato dal Microsoft Store.

Dal punto di vista tecnico, le app Android sfruttano Windows Subsystem for Android, un kernel che funziona alla stregua di macchina virtuale; nei PC con processori x86 (compresi quelli di AMD) è sfruttato Intel Bridge Technology, un compilatore post in fase di esecuzione che consente ad alcune applicazioni Android non scritte in Java o compilate di funzionare in modo nativo su dispositivi basati su x86 per l’esecuzione su questi dispositivi; nei (pochi) PC con processori ARM l’esecuzione delle app Android è nativa.

Il meccanismo è simile a quello che su macOS consente l’esecuzione di app per iPhone (sui Mac con processori Mx). Nonostante vari limiti, Windows può eseguire le app Android e le future versioni del sistema operativo Microsoft integreranno il supporto ad Android 13.

Esistono, come accennato, vari limiti, come ad esempio l’impossibilità di eseguire direttamente file APK (un file-contenitore con l’app e tutti i vari file di supporto). Il supporto ad Android 13 è integrato nell’ultima beta di Windows 11 e Microsoft riferisce di migliorie nei tempi di avvio delle app, nella stabilità, nel supporto agli Appunti, nelle funzioni che consentono di ridimensionare la finestra dell’app e altro ancora.

Non è ancora dato sapere quando verrà distribuito l’aggiornamento definitivo ma potrebbe essere questione al massimo di qualche settimana.