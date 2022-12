Più di metà degli smartphone 5G venduti nel mondo sono iPhone

Nel terzo trimestre del 2022 le entrate globali del settore smartphone risultano in declino del 3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, appena sopra ai 100 miliardi di dollari, secondo le ultime analisi del Market Monitor Service di Counterpoint.

Si evidenzia una crescita media del 10% anno su anno nei prezzi medi di vendita, e la maggiore tenuta del segmento degli smartphone top di gamma, dispositivi che sembrano resilienti nonostante la persistente incertezza economica globale.

Le spedizioni record dei telefoni 5G, dispositivi che costano mediamente cinque volte in più rispetto a quelli con integrata precedente tecnologia cellulare, hanno fatto aumentare il prezzo medio di vendita. In termini di spedizioni, il mercato globale dei telefoni portatili ha visto un declino del 12% anno su anno (rispetto allo stesso periodo del 2021).

Per quanto concerne l’effetto del 5G e la crescita dei prezzi medi di questi dispositivi, Harmeet Singh Walia – Senior Analyst di Counterpoint – spiega: “Con oltre 80 miliardi di dollari, il contributo in termini di ricavi dei cellulari 5G ha raggiunto il massimo storico con l’80% del fatturato globale in questo ambito, in salita rispetto al 69% del terzo trimestre dello scorso anno”. E ancora: “Il contributo dalle entrate dei dispositivi LTE è calato del 10%, arrivando a 19 miliardi. Il passaggio dal 4G al 5G è guidato da Apple che da sola vanta oltre la metà delle entrate nel segmento 5G“. Apple, scrive ancora l’analista, ha visto una crescita del 10% anno su anno, e i prezzi medi dei suoi smartphone sono aumentati del 7% anno su anno, elemento che ha contribuito ad un aumento complessivo del prezzo medio di questo segmento in generale.

Samsung è il secondo OEM in termini di ricavi; i prezzi medi dei suoi dispositivi sono cresciuti del 2% anno su anno, nonostante le spedizioni più che raddoppiate di telefoni Premium come quelli della serie Flip e Fold; il brand sudcoreano evidenzia una crescita del 27% anno su anno nel segmento 5G. Le innovazioni piacciono ma non necessariamente portano più entrate, come si nota con gli S22 e un declino del 4% anno su anno.

Per Xiaomi si evidenzia una crescita del 4% anno su anno, con molte entrate che arrivano dal segmento medio basso; per Oppo si evidenzia un aumento medio del prezzo medio di vendita dei dispositivi del 5% e un declino nelle entrate del 27%, colpa anche delle problematiche legate al Covid che in Cina hanno rallentato la produzione.