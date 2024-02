Windows Foto diventa furbo con la rimozione AI

Microsoft ha annunciato una nuova funzionalità di cancellazione delle immagini basata sull’intelligenza artificiale generativa AI per Windows Foto, di serie in Windows 10 e Windows 11, che ora offre un modo semplice per rimuovere gli elementi indesiderati dalle foto.

Windows Photos ha a lungo avuto lo strumento Spot Fix in grado di rimuovere parti di un’immagine, ma l’azienda afferma che la nuova funzione “Generative erase” è una versione migliorata. Apparentemente, questo nuovo strumento può creare risultati “più fluidi e realistici” anche quando vengono rimossi dalla foto oggetti di grandi dimensioni, come i passanti

Ricordiamo che sia Google che Samsung offrono già le proprie versioni di strumenti di cancellazione e rimozione oggetti AI sui rispettivi dispositivi mobili. Google ha reso disponibile la sua funzione in esclusiva sugli smartphone Pixel più recenti, per poi estenderla anche ai modelli precedenti. Lo stesso vale per Samsung che ha introdotto i suoi primi strumenti AI nei Galaxy S24, annunciando aggiornamenti per portarli anche nei Galaxy S23.

La versione di rimozione AI Microsoft in Windows Foto, invece, offre un’opzione di cancellazione di foto alimentata da intelligenza artificiale sul desktop o portatile. Per farlo si dovrà avviare l’editor di immagini, scegliere l’opzione di cancellazione e poi usare il pennello per creare una maschera sugli elementi che si desidera rimuovere.

È possibile anche regolare le dimensioni del pennello per rendere più facile la selezione di oggetti più sottili o più spessi, oltre a poter scegliere di evidenziare più di un elemento prima di cancellarli tutti. Al momento, però, come ricorda Engadget, l’accesso alla funzione Generative erase è piuttosto limitato.

Microsoft non l’ha ancora rilasciata al pubblico ed è possibile utilizzarla solo se si è all’interno del programma Windows Insider tramite l’app Foto su Windows 10 e Windows 11 per dispositivi Arm64.

