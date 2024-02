Epson Workforce è la stampante economica con Apple AirPrint

Scanner, stampante e tecnologia wirelessi: tutto questo lo trovate in un solo dispositivo, Epson Workforce WF-2930DWF, una multifunzione a getto d’inchiostro dotata della tecnologia AirPrint di Apple e capace di stampare anche fronte-retro.

I punti di forza sono diversi, specie in rapporto alla qualità delle stampe prodotte e del prezzo competitivo, che la rende una delle soluzioni indicate per l’impiego in piccoli uffici o per l’uso domestico/scolastico di tutta la famiglia.

Cosa offre

Oltre alla tecnologia ADF che semplifica la stampa di più fogli consecutivi grazie appunto alla capacità di prenderli autonomamente uno per volta dal vassoio (capacità massima 100 fogli), si può controllare anche senza computer direttamente attraverso lo schermo LCD incorporato.

Come se non bastasse si può collegare alla rete Internet – sia tramite Wi-Fi che collegando il cavo Ethernet – per beneficiare di tutta una serie di funzioni a partire dalla stampa senza fili dallo smartphone, con particolare vantaggio per i dispositivi Apple che possono sfruttare la tecnologia AirPrint incorporata.

Per chi vuole (soprattutto negli uffici) può funzionare anche da fax, e c’è la stampa fronte-retro che permette sia di risparmiare fogli che di evitare di dover stampare un foglio alla volta per ruotarlo a mano (che poi, si sa, per una qualche strana legge della sfortuna quando con le altre stampanti si va a riposizionare il foglio già stampato in una facciata, si incappa nell’orientamento sbagliato 9 volte su 10).

Funziona anche da scanner, potendo così effettuare rapidamente la copia di un documento oppure per digitalizzarlo e inviarlo poi per email. Per la stampa usa il set di inchiostri a quattro colori Epson 604, e viaggia alla velocità di 5 fogli al minuto per la stampa a colori (1 ogni 12 secondi) oppure 10 al minuto in bianco e nero (1 ogni 6 secondi).

Le funzioni Smart

Meritano una menzione a parte le funzioni Smart offerte da Epson Workforce WF-2930DWF. Oltre alla stampa diretta dallo smartphone tramite l’app Epson Smart Panel (gratis per iPhone, iPad e Android), si può usare l’app Epson Creative Print (iPhone, iPad, Android) che permette di usare foto e disegni presenti sui propri dispositivi per creare al volo biglietti d’auguri, libri da colorare, cover per CD e DVD, collage di vario tipo e altro ancora.

Con questo modello si ha poi accesso a tre interessanti servizi:

Epson Email Print permette di stampare foto e documenti inviandoli come allegati alla email della stampante (va creata prima registrandola sul sito ufficiale)

permette di stampare foto e documenti inviandoli come allegati alla email della stampante (va creata prima registrandola sul sito ufficiale) Epson Scan-to-Cloud invia le scansioni direttamente ad un indirizzo email selezionato come destinazione.

invia le scansioni direttamente ad un indirizzo email selezionato come destinazione. Epson Remote Print Driver permette di usare la stampante tramite Internet da un computer connesso alla rete, molto utile soprattutto negli uffici.

Epson Workforce WF-2930DWF, disponibilità e prezzo

Epson Workforce WF-2930DWF costa 99 € e la comprate anche in sconto da questa pagina di Amazon.

Qui per altro, nel momento in cui scriviamo, è attivo il 28% di sconto perciò la pagate 69,99 € con vendita e spedizione gratuita e a cura di Amazon, un’offerta che ne rende l’acquisto ancora più allettante per chi vuol semplificare scansione e stampa in casa e ufficio col vantaggio di poter fare tutto anche dallo smartphone senza collegare alcun cavo.