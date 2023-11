Black Friday, il giorno degli sconti di Xbox Serie X si parte da 379€

Sono davvero tanti gli sconti che popolano la rete in questi giorni di Black Friday e anche per i gamer all’ascolto c’è tanta carne al fuoco. Se non avete ancora messo le mani sull’ultima console di Microsoft, Xbox Serie X, allora ecco l’offerta che fa per voi. Su Amazon si parte da 379 euro con la ricondizionata.

Dal punto di vista tecnico, Xbox Serie X è in grado di gestire immagini 4K a 60 frame al secondo e potenzialmente fino a 120FPS. La console offre anche ray tracing con accelerazione hardware e frequenza di aggiornamento variabile, insieme a funzionalità 8K. Sotto il cofano ha un processore personalizzato, una GPU Xbox Series X e una memoria a stato solido di nuova generazione, che “elimina potenzialmente i tempi di caricamento”.

Solitamente la console ha un listino prossimo a 500 euro, ma al momento è possibile acquistarla su Amazon a partire da 379 euro nella versione ricondizionata mentre se volete buttarvi sul nuovo basta spendere qualche decina di euro in più.

Ed infatti, a 429 euro potete acquistare la console nuova oppure in bndle con Diablo o Forza Motorsport 5. Peraltro, per quest’ultimo bundle sono presenti più DCL, come il pacchetto aggiuntivo dedicato alle Hot Wheels.

Ecco i link per acquistare la console:

