Whoopi Goldberg potrà giocare a Diablo IV su Mac

CrossOver 23, il cui rilascio è previsto prima della fine dell’estate, è una nuova versione del software che permette di eseguire molte applicazioni Windows su macOS; tra le novità di CrossOver 23 c’è la possibilità di giocare a Diablo IV su Mac.

Lo riferiscono gli sviluppatori evidenziando una delle novità del software (una versione modificata della variante open source Wine), ed è una buona notizia per i fan della saga Diablo, inclusa l’attrice e conduttrice Whoopi Goldberg che tempo addietro si era lamentata per l’impossibilità di giocare a Diablo IV su Mac.

Non è dato sapere come si comporterà il gioco sui Mac più recenti ma nel video di presentazione con l’annuncio della nuova versione di CrossOver si vede Diablo IV girare s un MacBook Air M2, e dunque anche sugli ultimi Mac non dovrebbero esserci problemi. La possibilità di eseguire il gioco è questione è legata al supporto di DirectX 12, API usate per lo sviluppo di vari giochi moderni su WIndows.

L’attuale beta di CrossOver 23 è in grado di far girare il titolo di Blizzard, ma bisognerà aspettare il rilascio finale, previsto prima della fine dell’estate, per avere una versione stabile e completa del software. È possibile iscriversi a una mailing list per ricevere una mail non appena il software sarà disponibile.

Crossover uno speciale software di emulazione/virtualizzatore che permette di avviare molte applicazioni e giochi per Windows senza bisogno di installare il sistema operativo vero e proprio. Si tratta, lo ricordiamo, di una soluzione molto diversa rispetto a quelle proposte da Parallels, Vmware e Oracle; Crossover, infatti, è un progetto basato su WINE, sistema che consente l’esecuzione di applicazioni Windows senza bisogno che sia presente il sistema operativo. La tecnica è interessante (non costringe l’utente a comprare la licenza Microsoft, installare il sistema e sprecare spazio sul disco) ma presenta varie limitazioni: non tutti i software, infatti, sono compatibili (un elenco di applicazioni testate e garantite è presente sul sito del produttore).

CrossOver Mac è venduto 74,00 euro (direttamente dal sito dello sviluppatore) e include aggiornamenti per un anno. Dal sito dello sviluppatore è possibile scaricare una versione dimostrativa, funzionante per 14 giorni.xxx