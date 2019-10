Xiaomi Air 2, ecco la seconda generazione di cuffie smart binaurali che sfidano AirPods

Se siete alla ricerca di un valido rivale per le AirPods Apple, ma volete spendere meno del listino Apple, allora ecco l’offerta che potrebbe fare al caso vostro. In sconto Xiaomi TWSEJ02JY Air 2, gli auricolari binaurali, che si acquistano a 72,28 euro grazie al codice sconto che trovate in calce all’articolo.

Come sempre, la prima caratteristica di questo auricolare è il design, minimale, semplice e moderno, in pieno stile Xiaomi. Naturalmente non rinuncia alla qualità audio, dato che si tratta di un auricolare con supporto alla decodifica LHDC Bluetooth.

Il supporto alla tecnologia Bluetooth SBC, LHDC consente una trasmissione dei dati superiore allo standard, così da migliorare anche l’audio wireless, che risulta ad alta definizione.



Il design è semi-in-ear, quindi davvero discrete alle orecchie, comode da indossare e senza preoccupazioni per eventuali allergie. Al loro interno un’unità a bobina di movimento in diaframma composito da 14,2 mm, che si traducono in un basso ricco e pieno, con alti chiari e cristallini.

Tra le altre specifiche, le Xiaomi TWSEJ02JY Air offrono un microfono doppio con riduzione del rumore, consentendo così una chiamata ancor più chiara. Supporta l’assistente vocale XiaoAI, che purtroppo non sarà di particolare utilità nel nostro mercato.

La scheda tecnica riporta una impedenza di 32ohms, un tempo di Ricarica di un’ora circa, e versione Bluetooth 5.0. Quanto all’autonomia, le cuffie durano 4 ore per singolo utilizzo, mentre la custodia di ricarica fornisce 14 ore in totale.

Solitamente hanno un listino di circa 100 euro, ma attualmente in offerta lampo si acquistano a 27,28 euro anche grazie al codice sconto GBMITWAIR2. Clicca qui per acquistarle.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.