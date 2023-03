Xiaomi punta alla sua prima auto elettrica nel 2024

Il marchio Xiaomi è già presente in numerose categorie e prodotti di tecnologia, ma l’espansione sembra non avere fine e da tempo circolano anticipazioni sui lavori in corso per creare la sua prima auto elettrica: ora il colosso cinese annuncia che inizierà la produzione di massa del veicolo all’inizio del 2024 dopo aver superato tutti i relativi test.

Lo ha riferito Lei Jun, fondatore dell’azienda, durante una riunione a Pechino. In quella sede ha riferito che i “progressi” nella produzione dell’auto di Xiaomi hanno “superato le aspettative”:

Il veicolo ha completato con successo i test invernali e dovrebbe essere lanciato l’anno prossimo

Il dirigente ha poi aggiunto che la produzione industriale in grandi volumi inizierà nella “prima metà del 2024”. Ancora, ha precisato di voler dedicare “metà del suo tempo” al business automobilistico, in cui la sua azienda ha investito più di 3 miliardi di RMB (434 milioni di dollari) nel 2022 con un team di ricerca e sviluppo attualmente superiore a 2.300 persone.

Della prima auto Xiaomi circolano fotografie non ufficiali del veicolo pesantemente camuffato sorpreso in circolazione in Cina per test e prove su strada: in questo articolo riportiamo due foto da CnEVPost.

Anche se Xiaomi è divenuta celebre per gadget e dispositivi hi-tech dal prezzo abbordabile, purtroppo sembra che questo non accadrà per la sua prima auto elettrica che stando alle anticipazioni, si tratterà di una berlina di fascia medio alta, con prezzo di circa 40 mila euro. Se questo posizionamento sarà confermato andrà a competere direttamente con Tesla Model 3.

Nel marzo 2021, la società tecnologica ha annunciato il suo ingresso nel settore dei veicoli elettrici con la creazione di una filiale, guidata dallo stesso Lei, che avrebbe investito circa 10 miliardi di dollari nei prossimi 10 anni. Xiaomi produce già alcuni piccoli veicoli elettrici come gli scooter e ha anche collaborato con la società cinese Super Soco per produrre congiuntamente moto elettriche.

