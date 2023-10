Xiaomi avrà il suo sistema operativo HyperOS, dagli smartphone alle auto

Con una mossa simile a quanto già fatto da Huawei con HarmonyOS, ora anche Xiaomi annuncia HyperOS, un sistema operativo sviluppato internamente, progettato da zero sia per rimpiazzare Android che per potenziare al massimo il proprio esteso ecosistema di dispositivi.

Il sistema operativo di Xiaomi HyperOS debutterà prima sul nuovo terminale Xiaomi 14 e poi a livello globale nel 2024, sfruttato come base di riferimento per tutti i futuri prodotti del marchio.

Molti produttori sanno bene che i migliori risultati in termini di integrazione si possono ottenere quando il produttore dell’hardware e del sistema operativo è lo stesso, ma anche evitando di fornire a concorrenti come Google di intromettersi in scelte, dettando linea e innovazioni.

Xiaomi ha finora utilizzato MIUI, personalizzazione della piattaforma offerta da Google, ma ora l’idea è di giocare un ruolo da protagonista. In un post condiviso sul social network cinese Weibo da Lei Jun – CEO e fondatore di Xiaomi – fa riferimento a una visione legata alla Internet of Everything.

“HyperOS si basa sull’integrazione tra la piattaforma profondamente evoluta di Android e il sistema Vela sviluppato internamente”, scrive Lei Jun, “andando a riscrivere completamente l’architettura sottostante e gettando le basi della Internet of Everything per decine di miliardi di dispositivi e connessioni del futuro”.

Today marks a historic moment. After years of collective work, our new operating system, #XiaomiHyperOS, is set to make its official debut on #Xiaomi14Series. pic.twitter.com/bNJqIyD8y0 — Lei Jun (@leijun) October 17, 2023

Non sono al momento note funzionalità e caratteristiche dell’interfaccia di HyperOS, ma è chiaro che l’intenzione è non dipendere più da Google, con tutto ciò che ne consegue in termini di aggiornamenti, patch, sicurezza.

Stando alle dichiarazioni di Xiaomi HyperOS dovrebbe permette di connettere l’ecosistema Xiaomi e quindi non solo smartphone e tablet da dove partirà, per allargarsi poi ai dispositivi domestici intelligenti per la casa smart, fino ad arrivare alle automobili e altro ancora.

Dovremmo saperne di più a fine del mese, probabilmente il 27 ottobre, giorno è previsto il lancio della nuova serie di smartphone Xiaomi 14.