Microsoft pensa già a Natale con Xbox Starter Bundle

Microsoft sta cercando di aumentare le vendite di Xbox Series S in vista del Natale, introducendo un nuovo pacchetto Xbox Starter Bundle al prezzo di 299,99 euro.

Il pacchetto, disponibile in tutto il mondo dal 31 ottobre, include la console Series S da 512 GB, un controller wireless e un abbonamento Xbox Game Pass Ultimate di tre mesi. Acquistando il pacchetto l’utente potrà giocare durante le festività e fino alla fine di gennaio senza dover spendere ulteriori soldi.

Xbox Starter Bundle conviene davvero?

Considerando che la Series S di solito costa 299 euro, Microsoft offre effettivamente il Game Pass gratuitamente, che invece costerebbe 45 euro per tre mesi. Tuttavia, ricordiamo che Microsoft ha di recente lanciato una versione carbon black della Series S al prezzo di 349.99 euro, che include SSD da 1TB.

Se si considera che la scheda di espansione Xbox da 512 GB di Seagate costa oltre 200 euro circa, spendere 50 euro in più per acquistare una Series S carbon black avrà più senso per molti giocatori rispetto a prendere questo nuovo pacchetto.

In pratica, se preferite maggiore memoria, il consiglio è di spendere 50 euro in più per avere il doppio della memoria, anche perché è presente una prova di Xbox Game Pass di 14 giorni a meno di 1 euro. Inoltre, spesso i tre mesi di Xbox Game Pass si trovano in sconto su piattaforme come Amazon.

