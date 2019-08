Xiaomi Imilab, telecamera di sicurezza Smart in offerta a soli 35,60 euro

Se avete bisogno di una telecamera per tenere sotto controllo la casa notte e giorno, Xiaomi Imilab è attualmente in offerta lampo a soli 35,60 euro. Questa videocamera offre una lente grandangolare mobile capace di offrire una visione completa a trecentosessanta gradi della stanza in cui viene installata.

Incorpora un sistema di visione notturna con LED a infrarossi con ottima visibilità grazie all’apertura di diaframma f/2.1 che permette di mettere a fuoco e consentire di visualizzare perfettamente tutto ciò che c’è di fronte alla telecamera fino a 10 metri di distanza.

Non ha la batteria quindi viene alimentata attraverso il solo collegamento alla rete elettrica e si aggancia al WiFi di casa su frequenze a 2.4 GHz, inoltre si controlla tramite Mi Home App da iPhone e smartphone Android e può archiviare le registrazioni direttamente su cloud, NAS o microSD, potendo così rivederle facilmente dal computer in caso di necessità.

Registra video in Full HD con codifica H.265 che assicura un’elevata qualità delle immagini con un notevole risparmio in termini di spazio su disco. Inoltre, grazie a tecnologie di AI, è in grado di riconoscere le persone riducendo al minimo le notifiche inutili e può anche segnalare il pianto di un bambino, trasformandosi così all’occorrenza in un pratico baby monitor.

Questa camera è scontata del 55% su Cafago: per qualche ora, salvo esaurimento scorte, la pagate soltanto 35,60 euro.

