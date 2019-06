Xiaomi Mi 9T, potenza a tutto schermo e fotocamera da 48 MP in offerta a soli 280 euro

Arriva un’imperdibile offerta per il nuovo Xiaomi Mi 9T (la variante globale del Redmi K20), un prodotto dal rapporto qualità prezzo ad oggi imbattibile, che si acquista con un coupon al prezzo di circa 280 euro.

Xiaomi Mi 9T è caratterizzato da uno schermo AMOLED da 6,39 pollici (risoluzione 2340×1080 pixel) che include anche il moderno il sistema di identificazione biometrica con impronta digitale direttamente sotto lo schermo.

Lo schermo è di notch e sfrutta un pop up selfie camera da 20MP con una protezione in vetro zaffiro. Il comparto fotografico è appunto uno dei punti di forza del dispositivo: il Mi 9T ha una fotocamera principale da 48MP e sensore IMX 582 Sony da 1/2”.

In notturna ha una tecnologia che permette la fusione di quattro pixel per formare grandi pixel da 1,6μm così da poter catturare maggiori dettagli in condizioni di scarsa luminosità. Oltre alla fotocamera principale da 48MP, Mi 9T dispone anche di un obiettivo da da 13MP con angolo di campo di 124,8 gradi e un teleobiettivo da 8MP.

Il cuore del Mi 9T è basato su Qualcomm Snapdragon 730, coadiuvato da un processore KryoTM 470 octa-core da 8nm. Le prestazioni nel gioco sono ottimizzate dal Game Turbo 2.0, una tecnologia che migliora la risposta del display (fino a 180Hz) e a tempi di risposta ‘click and touch’ ridotti a circa 70 millisecondi. La Ram sarà di 6 GB; la memoria di archiviazione da 64 o 128 GB di storage.

Infine la batteria è da 4000mAh, capace di offrire una elevata autonomia anche grazie ad una modalità di risparmio energetico AI per regolare automaticamente la luminosità dello schermo e per attivare la modalità sleep durante la notte. Da citare la ricarica rapida che avviene fino a 18W usando gli alimentatori corretti.

Grazie ad un coupon esclusivo lo Xiaomi Mi 9T si acquista a soli 280 euro circa nelle seguenti varianti:

