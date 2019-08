Roland DJ-707M, il controller per DJ che non devono solo mixare

A tutti i DJ che non si accontentano semplicemente di mixare: è questo il biglietto da visita di Roland DJ-707M, una consolle integrata per il suono live che è anche un sistema di gestione dei diffusori ed un completo performance DJ controller pensato per gestire le pressanti necessità audio dei DJ di oggi in continuo movimento.

Questo dispositivo si affida al DSP delle consolle audio digitali Roland per offrire un suono pulito ed intenso con i sistemi PA o con quelli già presenti nel locale. Offre diverse funzioni in grado di gestire ogni imprevisto, come crash del laptop, ospiti a sorpresa, feed di videografi e problemi audio come il feedback.

Utilizzando le 10 scene che si possono salvare internamente, Roland DJ-707M consente di creare impostazioni richiamabili per l’evento relative a routing audio, gestione dei diffusori e configurazioni del sistema e richiamarle istantaneamente. Le Scene permettono di risparmiare moltissimo tempo nella configurazione degli eventi, consentendo di cambiare le impostazioni per i differenti sistemi di diffusori e di richiamare configurazioni personalizzate per i locali in cui si suona regolarmente.

Le uscite Master, Booth e Zone hanno ognuna impostazioni indipendenti di gestione dei diffusori che includono equalizzatore a quattro bande, compressore multibanda, limiter e modalità mono, mentre il soppressore di feedback incorporato resta in ascolto del feedback e lo anticipa prima di regolare automaticamente l’uscita dei diffusori.

Nel caso in cui un evento dovesse includere un musicista o un performer ospite sarà possibile collegarlo facilmente alle due prese frontali da 1/4” o all’ingresso ausiliario stereo da 1/8” senza modificare la configurazione DJ, mentre l’uscita Zone è completamente configurabile con un controllo di livello dedicato è l’ideale per creare un mix separato per un videografo, per inviare musica differente a un’altra zona del locale o persino per aggiungere un subwoofer.

Roland DJ-707M, di cui trovate maggiori informazioni sul sito ufficiale, è compatto ma nonostante ciò offre più funzionalità di tanti altri controller più ingombranti che per questo non sono facili da collocare nelle piccole cabine del DJ e difficili da trasportare senza un furgone dedicato. Perciò si può collocare facilmente tra giradischi e DJ media player ed è costruito per affrontare la vita on the road con robuste parti metalliche rinforzate sia dentro che fuori.