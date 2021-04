Xiaomi Mi Band 6 è già in super sconto con questo codice

Presentata poche settimane fa, Xiaomi Mi Band 6 si candida nuovamente ad essere la regina delle smart band. Tante le nuove funzionalità, in un design con display ancor migliorato, adesso più grande, e con un prezzo che continua a stupire.

Come già anticipato la principale migliorie di questa band, rispetto a quella dello scorso anno, è il display, che ormai non teme il confronto di quello in forza a smartwatch di fascia più alta. Mi Band 6 si fregia di uno schermo AMOLED Touch Full Screen da 1.56 pollici con una densità di pixel di 326PPI, e un’ampiezza di circa il 50% in più rispetto alla precedente versione.

Ovviamente, è ancora il compagno ideale per chi ama il fitness all’aria aperta, grazie alla possibilità di monitorare fino a 30 differenti workout, tra cui un maggior numero di allenamenti indoor, sport professionali, zumba e street dance. Il numero di sport e discipline tracciate è quasi raddoppiato rispetto al passato.

La smartband offre anche il rilevamento automatico per 6 attività di allenamento più comuni per garantire che anche le attività svolte sporadicamente durante il giorno siano accuratamente registrate nelle statistiche e considerate nelle metriche giornaliere.

Ancora, la piccola band è in grado di monitorare il livello di ossigeno nel sangue, quindi con sensore per SpO2, il monitoraggio della frequenza cardiaca, i livelli di stress e i cicli del sonno, compresa la fase REM e la qualità della respirazione mentre si dorme.

Band 6 è la compagna ideale anche per il nuovo, grazie alla sua certificazione che consente di resistere a 50 metri di immersione. A livello di autonomia si avranno 14 giorni di utilizzo con una sola ricarica, mentre il caricabatteria migliorato negli anni è a clip magnetica.

