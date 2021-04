Apple può spaccare altri record nel secondo trimestre 2021

Il bilancio Apple sembra quello di una nazione, ma più e più volte la società ha dimostrato di essere ancora in grado di crescere a velocità e percentuali di una startup: il miracolo dei numeri Apple probabilmente si ripeterà anche stasera nella presentazione dei risultati del secondo trimestre 2021.

Praticamente tutti, analisti professionisti, indipendenti e in generale Wall Street prevedono un aumento su tutti i fronti a doppia cifra, questo per tutti i prodotti principali. Non solo: forse per la prima volta tutte le previsioni concordano che sarà un poderoso balzo positivo, anche prendendo in esame la previsione più pessimistica.

Da quando è scoppiata la pandemia, Apple non anticipa più le sue linee guida con un minimo e un massimo di fatturato per il trimestre successivo. Così i numeri di riferimento sono quelli del secondo trimestre 2020 quando Apple ha fatturato 58,30 miliardi di dollari. Allora le vendite di iPhone sono state di 28,96 miliardi di dollari, iPad per 4,37 miliardi di dollari, Mac per 5,35 miliardi di dollari, servizi per 13,35 miliardi di dollari infine indossabili pari a 6,28 miliardi di dollari.

Secondo gli analisti professionisti da 58,30 miliardi di dollari il fatturato aumenterà fino a ben 77,71 miliardi di dollari, gli iPhone esploderanno fino a 41,66 miliardi di dollari e così via con incrementi sostenuti a doppia cifra per iPad, Mac, servizi e indossabili. La media degli analisti indipendenti punta ancora più in alto con un fatturato di 79,98 miliardi di dollari.

Per comprendere meglio l’atteso, ennesimo miracolo Apple previsto per il secondo trimestre 2021 abbandoniamo i numeri assoluti e miliardi per passare alle percentuali riportate da Philip Elmer-DeWitt. In media le previsioni per stasera puntano a un aumento delle vendite iPhone del 43%, delle vendite iPad del 29%, per i Mac del 27%, indossabili +18% infine i servizi con +16%. Se infine il fatturato raggiungerà realmente i 77 miliardi di dollari previsti si tratterà di un balzo del +32%, il più consistente registrato da Apple fin dal 2012.

Apple presenterà i risultati del secondo trimestre 2021 alle 14 orario Cupertino, circa le 23 di sera in Italia. La conferenza con i commenti di Tim Cook e Luca Maestri si può seguire via audio in streaming da questa pagina. Come sempre Macitynet pubblicherà in home page un articolo con la sintesi dei risultati e successivamente articoli di approfondimento.