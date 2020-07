Xiaomi Mi Flora, il “giardiniere” smart che aiuta vi fa venire il pollice verde

Se siete sempre stati negati nel giardinaggio e il vostro pollice è di qualunque colore tranne il verde, questo Xiaomi Mi Flora potrebbe essere la vostra manna dal cielo. Si tratta di un piccolo gadget smart che viene inserito nel terriccio del vaso di una pianta per raccogliere informazioni su diversi parametri e aiutarvi a prendervene cura senza rischiare di vedere il vegetale avvizzirsi dopo pochi giorni per ragioni apparentemente inconoscibili.

L’utilizzo del gadget è molto semplice: basta inserirlo all’interno del terriccio e abbinarlo allo smartphone utilizzando l’apposita applicazione. Una volta collegato, potrete selezionare la relativa pianta di cui vorrete prendervi cura fra un vasto elenco (circa 3000 esemplari differenti), ognuno a suo modo bisognoso di acqua, nutrienti e luce solare.

Grazie ad ad appositi sensori e combinando i dati raccolti con il database di piante, lo Xiaomi Mi Flora sarà in grado di suggerirvi quanto innaffiare una pianta, se terriccio è abbastanza umido, se è sufficientemente fertilizzato, se la pianta è posizionata in luogo sufficientemente illuminato e se alla giusta temperatura.

Prendersi cura di una pianta infatti non significa limitarsi ad innaffiarla, ma richiede anche molte altre accortezze, quali l’esposizione alla luce del sole, l’uso di terriccio adeguato e una temperatura congeniale.

Invece di andare a spanne – decretando la morte prematura di molte piante – grazie allo Xiaomi Mi Flora sarà possibile sapere con precisione di cosa ha bisogno la vostra pianta e in che modo curarla al meglio.

Come detto il dispositivo si connette via Bluetooth allo smartphone e comunica le informazioni più importanti attraverso l’apposita app; è alimentato con una batteria a bottone CR2032, che ne garantisce una lunga autonomia.

