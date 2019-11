Xiaomi Mi Note 10 (CC9 Pro) a soli 499 €: è il miglior cameraphone del mondo

In occasione delle Festa Dei Single cinese non poteva mancare un coupon offerta dedicato a quello che può essere considerato lo smartphone del momento: stiamo ovviamente parlando dello Xiaomi Mi Note 10 (noto come CC9 Pro in Cina).

Per chi non lo conoscesse il dispositivo di Xiaomi è caratterizzato da una configurazione fotografica con 5 fotocamere posteriori in grado di garantire le miglior performance video-fotografiche del momento (parola di DxOMark).

Nello specifico, la fotocamera principale è da 5 MP, con zoom ibrido 10x, stabilizzazione ottica dell’immagine, con possibilità di foto ritratto. La affiancano un sensore da 12 MP e da un terzo da 108 MP, più grande di tutte e cinque le fotocamere, con dimensione pixel 1/1,33″, un’apertura f/ 1,69 e stabilizzazione ottica dell’immagine. Il quarto sensore è la fotocamera ultrawide da 20 MP, seguita da una fotocamera da 2 MP con obiettivo macro. In sostanza una corazzata dal punto di vista del digital imaging.

Fra le restanti caratteristiche segnaliamo il processore Snapdragon 730G (il più potente della serie 700 di Qualcomm), un display AMOLED curvo, scanner di impronte digitali sotto display e un’enorme batteria da 5260 mAh, che si caricherà da 0 a 100% in soli 65 minuti.

Si tratta dello smartphone del momento e grazie all’offerta di Gearbest si acquista al prezzo di soli 499 euro cliccando su questo link diretto e applicando il coupon GBMINOTE10IT (valido per i tre colori disponibili) in fase di acquisto.

