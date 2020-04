Xiaomi MiaoMiaoCe, il termometro elettronico corporeo in offerta a 12 euro

Solo 12,56 euro per il termometro elettronico MiaoMiaoCe, con il suo design unico, con display LCD, che non rinuncia alla praticità e ad essere resistente. Clicca qui per acquistare in offerta.

Come già anticipato, il termometro propone uno schermo LCD da 18,8 mm, dotato al suo interno di un termistore ad alta sensibilità, così da fornire dati di temperatura chiari e precisi.

La misurazione è semplice, e il termometro è in grado di mantenere in memoria l’ultima misurazione effettuata, così da avere un cronologico per effettuare comparazioni e verificare che l’andamento della temperatura nel corso della giornata.

Sull’estremità in alto, il termometro adotta un coperchio facile da rimuovere, per poter estrarre la batteria con estrema facilità. Tra le sue caratteristiche, il segnale acustico che consente all’utente di sapere quando il termometro ha rilevato la temperatura corporea corretta.

L’estremità in basso dove insiste l’area di misurazione è impermeabile, comoda e facile da pulire. Ovviamente, trattandosi di un termometro elettronico, non presenta mercurio, dunque più sano per chi lo utilizza e più rispettoso dell’ambiente.

Rileva correttamente una gamma di temperatura compresa tra i 32 e i 42 gradi, e dispone una batteria rimovibile a bottone, CR1220 da 80mAh. Ha dimensioni di circa 13,2 x 2,05 x 0,96 cm e un pesa di circa 12 grammi.

Il termometro Xiaomi MiaoMiaoCe si acquista a questo indirizzo a 12,56 euro.

