Xiaomi Redmi 9 in versione globale è in offerta lampo a 125,80 euro

Redmi 9 è uno smartphone protetto sulla parte frontale da vetro Gorilla Glass 5, mentre sul retro mantiene la plastica come materiale, per ridurre anche il peso, e renderlo più maneggevole. Gode di dual Sim, nano-SIM, doppio stand-by, e propone un touchscreen capacitivo con tecnologia dello schermo LCD IPS, a 16 milioni di colori. E’ piuttosto ampio, grazie alla diagonale da 6,53 pollici, con risoluzione di 1080 x 2400 pixel, rapporto 20: 9 e una densità di 403 pixel per pollice.

Al suo interno il terminale è alimentato da un chipset Mediatek Helio G80 con processo produttivo a 12 nm. Si tratta di una CPU Octa-core (2×2,0 GHz Cortex-A75 e 6×1,8 GHz Cortex-A55), affiancata da una GPU Mali-G52. Non manca la slot per scheda microSDXC, mentre al suo interno ospita una ROM da 32 GB RAM e 3 GB di RAM.

Lato multimediale ospita una quad camera, con moduli, nell’ordine, da 13 MP, f / 2.2, 28mm (wide), 1 / 3.1 “, 1.12µm, PDAF, 8 MP, f / 2.2, 118˚ (ultrawide), 1 / 4.0 “, 1.12µm, 5 MP, f / 2.4, (macro) e 2 MP, f / 2.4, (camera di profondità), ovviamente con Flash LED, HDR, e funzione panorama. Permette di registrare video 1080p @ 30fps, mentre sul frontale nel notch a goccia è presente una camera da 8 MP.



Gode della presenza del jack da 3,5 m, del supporto al i-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth 5.0, A2DP, LE, GPS, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS. E’ presente, perfino, una porta porta a infrarossi, supporta la Radio Radio FM e propone un ingresso USB-C 1.0.

Ultimo, non per importanza, la batteria integrata, da ben 5020 mAh, che certamente permetterà al terminale di durare per oltre un giorno e mezzo, anche grazie al processore che non richiede troppa energia.

