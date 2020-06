Windows sarà utilizzabile sui Chromebook grazie a Parallels

Parallels è una software house nota agli utenti Mac per le sue soluzioni di virtualizzazione che consentono di sfruttare Windows e altri sistemi operativi sul Mac, senza bisogno di riavviare il sistema e predisporre partizioni dedicate.

Parallels ha ora annunciato una partnership con Google che permetterà di portare Windows su Chrome OS o meglio nella versione enterprise di Chrome.

Le due aziende hanno siglato una partnership per offrire alle aziende e ai cloud worker le applicazioni Windows complete di tutte le funzionalità su Chrome Enterprise questo autunno.

La partnership tra Parallels e Google consentirà alle aziende di: aggiungere app Windows complete di tutte le funzionalità, tra cui Microsoft Office, ai dispositivi Chromebook Enterprise. Nel comunicato stampa delle due aziende si evidenzia la possiiblità di “consentire un’attività lavorativa efficiente, produttiva e collaborativa, sempre e ovunque”, ma anche di “eliminare i costi hardware aggiuntivi e ridurre al minimo il costo totale di proprietà (TCO)”.

“Il telelavoro è una nuova realtà, rendendo l’efficienza, la connettività, la velocità, l’affidabilità, la sicurezza e l’accesso ininterrotto degli elementi essenziali per il successo di un’organizzazione”, si legge nel comunicato. “In questo momento particolare, le nostre due aziende hanno sottoscritto una partnership di riferimento per offrire alle imprese soluzioni che ottimizzano le loro attività e i team per soddisfare le esigenze in continua evoluzione degli ambienti di lavoro moderni”.

Non sono indicati altri dettagli ma potrebbe essere un punto di svolta per quelle attività commerciali che hanno deciso di sfruttare Chrome OS al posto di Windows ma che potrebbero avere bisogno di avviare applicazioni specifiche per quest’ultimo sistema.