Recensione Sabinetek AudioWow, l’accendino magico per chi fa musica o streaming su iPhone e Android

Sembra un piccolo accendino stiloso, grande come un connettore per iPad, ma Sabinetek AudioWow nasconde all’interno un sacco di tecnologia e una serie non indifferente di aiuti per diversi profili professionali che usano l’audio su iPhone o Android per lavoro.

Eh si, con Sabinetek AudioWow non si gioca, anche se alcuni aspetti sono abbastanza divertenti.

Sabinetek AudioWow, la recensione

Uno Zippo per la musica

In realtà Sabinetek AudioWow è più piccolo di un accendino Zippo, ma è indubbio che lo ricorda: le misure 45x25x7 mm sono esili e di tanto in tanto abbiamo avuto l’incubo di perderlo, tuttavia è normale che un apparecchio destinato a stare appeso alla camicia sia così esile.

All’interno della confezione, sosta accanto ad un paio di auricolari, una protezione per microfono e un cavo USB-C/USB-A per la ricarica. L’uso degli auricolari interni è ovviamente facoltativo, dato che funziona con tutte le cuffie con jack audio analogico.

Noi infatti lo abbiamo messo alla prova con un paio di Sony MDR-XB550AP, con le Razer Kraken e anche con un paio di di Apple EarPods a filo, con risultati sostanzialmente omogenei.

1 di 6

Che cosa fa

Sostanzialmente, Sabinetek AudioWow è una scheda audio esterna per smartphone/tablet capace di gestire contemporanemente l’audio in entrata dalle cuffie collegate, dal microfono incorporato e di mixare il tutto con l’App per iOS e Android, che fa da centro di controllo e da mixer.

In poche parole, permette di trasformare un paio di cuffie analogiche in cuffie Bluetooth, di avere un monitor in cuffia della propria voce, di ottenere un effetto Noise canceling, senza contare il mixer nell’App, che aggiunge molte altre capacità.

Togliamoci subito il dubbio, perché è lo stesso che ha avuto chi scrive queste righe quando ha visto per la prima volta la pagina di AudioWow su Kickstarter: no, l’utilizzo di una vera cuffia Bluetooth con Noise Canceling non è lo stesso, il concetto è molto diverso.

1 di 3

Come funziona

Una volta collegata una cuffia analogica a Sabinetek AudioWow e aver effettuato il pairing con il proprio smartphone, si sbloccano tutta una serie di funzionalità incredibili in un oggetto così piccolo.

In primis l’App analizza l’audio che proviene dal microfono delle cuffie e lo confronta con quello ambientale che proviene dal microfono di AudioWow, ottenendo così un confronto interessante che può essere mixato in vari modi.

Il microfono ambientale permette l’effetto Noise Canceling (via software, ma del tutto credibile), annullando tutti i rumori esterni dall’audio che torna in cuffia.

In secondo luogo permette di usare le cuffie come monitor audio (in pratica di sentire in modo chiaro la propria voce): unitamente all’effetto Noise Canceling di cui sopra, questo offre un audio pulito anche se parliamo in esterno, senza i rumori ambientali (come vento, motori, ambiente).

1 di 3

Un piccolo mixer digitale permette di modulare la propria voce in cinque effetti, di applicare un riverbero e di controllare ogni singolo aspetto della registrazione che può essere, ovviamente, sia audio che video.

Sostanzialmente, se fate interviste è come avere un piccolo studio professionale attaccato alla camicia.

Di più

Ma già che c’erano, quelli di Sabinetek hanno fatto anche di più: l’App omonima (non ancora disponibile pubblicamente nel mentre che scriviamo questo articolo, dato che abbiamo potuto provare la scheda audio in piena anteprima) permette molto di più.

Ad esempio, oltre a registrare l’audio in entrata mixato, e organizzandolo in modo simile a Memo Vocali di Apple, Sabinetek AudioWow permette anche di filtrare le chiamate voce di iPhone, registrandole appunto in formato audio (MP3, AAC e Wav) e, rullo di tamburi, eseguendo anche una trascrizione testuale dell’audio registrato, dividendo le due tracce (entrata e uscita), con risultati buoni, ma con margini di miglioramento.

Infine, se avviando una canzone dal smartphone, è possibile cantarci sopra come una specie di karaoke, dato che l’App cerca di neutralizzare la voce delle canzoni (in tempo reale) lasciando solo la musica e, ovviamente, registrando la nostra voce in un canale separato.

Considerazioni

Sabinetek AudioWow è un piccolo gioiello, in grado di aiutarvi in un sacco di compiti ma che, essendo molto specializzato, necessita di mani sapienti che lo sappiano domare.

A noi è piaciuto un sacco, non abbiamo l’indole canterina ma nel nostro lavoro ci aiuterà molto nelle interviste, oltre che in qualche telefonata che è bene registrare per sicurezza o per realizzare successive trascrizioni.

1 di 3

Pro:

• Piccolo e leggerissimo

• Effetto NC via software

• Registra e mixa gli input audio

Contro:

• Trascrizione audio migliorabile

• L’App è buona ma in alcuni momenti poco intuitiva

Prezzo:

• 179 Dollari (adesso preordinabile a 109 Dollari)

Al momento in cui scriviamo AudioWow è disponibile esclusivamente come progetto su Kickstarter ed è possibile preordinarlo a circa 109 Dollari (circa 97 Euro), con un risparmio notevole sul prezzo finale fissa to a 179 Dollari finale a campagna finita. Un veloce scambio di email con gli sviluppatori chi ha assicurato che il prodotto arriverà presto anche su Amazon (a prezzo pieno): ci promettiamo di aggiornare il prezzo e link quando sarà disponibile.