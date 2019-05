Xiaomi Redmi AirDots, le cuffie auricolari true wireless molto low cost di Xiaomi

Nuova offerte da non perdere nel settore delle cuffie true wireless: questa volta si tratta delle Xiaomi Redmi AirDots, la versione ancora più low cost del marchio cinese.

Come noto il brand “Redmi” di Xiaomi ha sempre rappresentato la fascia di prodotti più economici dell’azienda orientale e non fanno eccezione nemmeno queste Xiaomi Redmi AirDots, con vengono vendute ad un prezzo vantaggioso (meno di 30 euro) nonostante le caratteristiche molto avanzate.

Innanzitutto le cuffie auricolari sfruttano l’ultima tecnologia Bluetooth 5.0, per una connessione più stabile, migliore qualità audio e latenza ridotta al minimo.

Includono anche un sistema di riduzione del rumore, per un ascolto di maggior fedeltà e senza i disturbi esterni. Sono inoltre resistenti ad umidità e sudore, perfetti dunque anche per gli sportivi che vorranno utilizzarle durante le sessioni di attività fisica.

Includono una batteria da 40 mAh ed una custodia da 300 mAh attraverso la quale vengono ricaricate on-the-go, cosa che garantisce la possibilità di utilizzare le cuffie auricolari fino ad un massimo di 12 ore di autonomia.

Con queste caratteristiche, le Xiaomi Redmi AirDots diventano dunque un best buy: sono attualmente in offerta a soli 29 euro cliccando su questo link diretto. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.