Monument Valley 3, illusioni e puzzle tornano su iPhone e Android

Gli amanti dei puzzle game saranno felici di apprendere che Monument Valley 3, in sviluppo fin dal 2019, è finalmente disponibile al download. Attenzione, però, a gioire potranno essere solo gli abbonati a Netflix, dato che il gioco è presente solo sul catalogo Netflix Games. Una esclusiva non certamente da poco.

Per i pochi che non conoscessero la serie, si tratta di uno dei puzzle game più apprezzati su iPhone e Android. Basato sulle fantasiose geometrie di Escher, il giocatore dovrà condurre alla metà i protagonisti, ruotando lo schermo e creando percorsi apparentemente impossibili.

Come noto dallo scorso autunno, il gioco è disponibile da subito su Android e iOS, ma esclusivamente all’interno di Netflix Games. Questo significa che chiunque abbia un abbonamento al servizio di streaming può giocarci gratuitamente, senza pubblicità o microtransazioni.

Monument Valley 3 continua la tradizione dei suoi predecessori, offrendo un’esperienza visiva e sensoriale unica. I livelli si ispirano agli artisti dell’impossibile come Escher, con percorsi che sfidano le leggi della fisica e una progettazione che gioca con la prospettiva.

Una delle novità di questo capitolo è l’introduzione di una barca a vela, che consente di spostarsi liberamente tra le diverse sezioni del gioco. Nonostante questa aggiunta, il cuore di Monument Valley 3 resta nei suoi puzzle, che continuano a essere affascinanti e stimolanti. Anche l’atmosfera è fondamentale. Non manca una splendida colonna sonora ambientale e una grafica che si conferma essere straordinaria.

Il tutolo riceverà aggiornamenti stagionali con nuovi contenuti, come confermato in un’intervista con Emily Brown, lead designer di Ustwo Games, che ha descritto questi aggiornamenti come “snack di Monument Valley,” piccoli contenuti aggiuntivi che arricchiscono l’esperienza senza trasformarla in un vero e proprio live service.

Gli abbonato a Netflix potranno scaricare il titolo direttamente da qui. Per chi non avesse Netxlix potrà sempre consolarsi con il primo e il secondo capitolo.