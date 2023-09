Xiaomi Smart Band 8 a metà prezzo, solo 31,79 €

Se volete mettervi al polso uno smartband leggero, moderno ed elegante con cui leggere le notifiche dal polso, tenere d’occhio alcuni parametri vitali e accedere alle più recenti tecnologie degli indossabili senza spendere troppo, sappiate allora che in questo momento è in corso un’offerta online che vi permette di comprare lo Xiaomi Smart Band 8 spendendo la metà.

Questo smartband monta uno schermo LCD da 1,47 pollici con risoluzione pari a 320 x 172 pixel a 247 ppi e fino a 500 nits di luminosità, quindi ben visibile anche alla luce diretta del Sole.

Pesa meno di 30 grammi cinturino compreso (che è costruito in TPU) e resiste alle immersioni in acqua fino a 50 metri di profondità, quindi si può indossare senza paura anche mentre si nuova in piscina.

Usa una batteria al litio ricaricabile da 210 mAh che promette fino a due settimane di autonomia con un utilizzo considerato “normale”, 6 giorni – dicono – se lo si usa invece in maniera intensiva, e si ricarica completamente in circa due ore.

Può riconoscere fino a 50 attività sportive differenti e ne traccia le varie statistiche (tra chilometri percorsi, calorie bruciate, numero di passi e via dicendo), monitorando al contempo anche la frequenza cardiaca e la saturazione del sangue durante l’intero arco della giornata. Tiene poi traccia anche della qualità del sonno, dei livelli di stress e, per le donne, il ciclo mestruale.

Si può scegliere tra la versione con cinturino nero oppure rosa e personalizzarlo poi con uno dei 100 quadranti disponibili.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, allora sappiate che in questo momento è in sconto: invece di 64,59 € potete risparmiare il 50% spendendo 32,79 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.