Lenovo lancia ThinkBook 13x i in Italia

Lenovo ha annunciato la disponibilità in Italia del nuovo ThinkBook 13x i con processori Intel core di undicesima generazione e Windows 11 preinstallato.

I nuovi ThinkBook sono caratterizzati da chassis in alluminio e una finitura dual tone: il rivestimento superiore è in alluminio anodizzato ultraleggero. Disponibile in due tonalità, Storm Grey e Cloud Grey, ThinkBook 13x vanta processori Intel Core di undicesima generazione, funzionalità di gestione intelligente della batteria da 53wh e connettività LAN wireless Wi-Fi 6.

Tra le peculiarità della nuova generazione di Lenovo ThinkBook 13x i il display da 13,3” con tecnologia di visualizzazione HDR Dolby Vision e supporto Dolby Atmos, la connettivà Thunderbolt 4 e la possibilità di ricarica wireless con ThinkBook Charging Mat (opzionale), per avere fino a 15 ore di autonomia.

Il modello in questione è uno dei computer portatili più sottili sul mercato (12,9 mm) e anche più leggeri (meno di 1,2 kg di peso), con display in 16:10 a bassa luce blu e schermo edge-to edge.

Grazie alle nuove funzionalità di Lenovo Vantage, gli utenti aziendali possono accedere a una serie di pagine quali Meeting Manager e Creator Center, per la configurazione del dispositivo durante le conference call, la creazione di contenuti e l’utilizzo di applicazioni di produttività. Con gli ultimi aggiornamenti è prevista una espansione dei servizi Vantage Smart Performance per semplificare le scansioni del PC, con un solo clic, correggere malware ed eventuale rimozione dei virus, per prestazioni, manutenzione e sicurezza del PC.

I prodotti della linea ThinkBook sono disponibili in Italia con Lenovo Premier Support, il servizio che permette di gestire le attività di assistenza più frequenti, semplificando la gestione dell’IT. Grazie all’accesso diretto ai tecnici di Lenovo, in grado di fornire assistenza avanzata hardware e software, l’utente può contare su una risoluzione rapida di una serie di problemi 24/7 per 365 giorni l’anno.

Questo servizio di assistenza avanzata di Lenovo comprende una serie di vantaggi, tra cui: assistenza immediata tramite call center, assistenza tecnica avanza, richieste in garanzia di componenti e manodopera, assistenza completa hardware e software OEM, singolo punto di contatto per una gestione più semplice e completa e reportistica.

ThinkBook 13x i è disponibile a partire da 1.670 € (IVA compresa). Lenovo si è confermato primo costruttore al mondo di computer sia nell’ultimo trimestre 2021 che per l’intero anno. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Lenovo sono disponibili a partire da questa pagina.