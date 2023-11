Magic Mouse modificato con USB-C e sistema ricarica migliorato

Un utente ha modificato Magic Mouse di Apple integrando in quest’ultimo una porta USB-C al posto di quella Lightning e migliorando il sistema di ricarica. La modifica è opera Ivan Kuleshov, ingegnere che in precedenza si era fatto notare per avere integrato una connessione Power over Ethernet sul Mac mini (combinando i segnali di dati e la potenza elettrica in una singola connessione).

Il Magic Mouse non è essenzialmente cambiato sin da quando è stato presentato nel 2009: è un ottimo dispositivo ma da più parti è stato criticato per il sistema di ricarica che ne impedisce l’utilizzo durante la ricarica dalla porta Lightning. Il precedente Magic Mouse integrava due batterie tipo AA, permettendo di rimuovere il coperchio dell’alloggiamento batterie, usare eventuali batterie sostitutive (al litio, alcaline o ricaricabili) e continuare a usare il dispositivo.

Invece il modello attuale di Magic Mouse si carica velocemente ma durante la fase di ricarica bisogna attendere e non è possibile usare il dispositivo di puntamento.

Kuleshov ha deciso di risolvere il problema (qui il thread completo su X/Twitter) con le indicazioni che hanno portato a una sorta di custodia e le modifiche che permettono, tra le altre cose, di usare il mouse anche quando è in ricarica. Kuleshov ha fatto sapere che tutti i dettagli saranno riportati a breve su GitHub.

The sensor touches the table like the original mouse, with no gaps or mirrors. The click works (I had to make an extension adapter). pic.twitter.com/bM6RQV7JJ0 — Ivan Kuleshov (@Merocle) November 16, 2023

Non è la prima volta che si vede qualcuno modificare Magic Mouse: Matty Benedetto, inventore su Youtube, in un filmato ha in precedenza mostrato come ha – quasi – risolto il problema dell’impossibilità di usare il Magic Mouse mentre si carica.

Ha sfruttato un cavo Lightning a “L” (che occupa meno spazio in altezza rispetto ad un cavo normale) e stampato in 3D un supporto sulla base del quale sono presenti due sfere alla stregua dei vecchi mouse. In pratica ha creato un ingegnoso accessorio sul quale collocare Magic Mouse durante la ricarica e sfruttarlo muovendosi nonostante il cavo collegato.

Ricordiamo che Mark Gurman aveva previsto il lancio di Magic Keyboard, Magic Mouse e Magic Trackpad con USB-C al posto di Lightning nella presentazione Apple del 30 ottobre dei nuovi iMac e MacBook M3 ma non sono arrivati.