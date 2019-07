Xiaomi TwentySeventeen, l’orologio che combina le lancette con il digitale

Volete un orologio tradizionale, senza funzioni Smart ma che possa rivelarsi utile sia in viaggio che durante le attività quotidiane? Provate allora a dare uno sguardo a Xiaomi TwentySeventeen, ora in offerta su Ebay per soli 19,99 euro.

Il design è sportivo ed è disponibile in due diverse taglie, S per polsi sottili e L per quelli più robusti. Altrettanti sono i colori del cinturino, proposto in versione nera oppure in beige. La prima cosa che colpisce è il doppio schermo, uno per visualizzare l’orario e l’altro, sulla metà superiore, che mostra data, mese e poco altro.

Questo orologio ha però anche le lancette, perciò in viaggio si può regolare uno dei due orari su quello del paese in cui ci si trova per avere così al polso il fuso orario sempre a disposizione. L’orologio è retroilluminato: basta schiacciare un pulsante per poter visualizzare così le informazioni del display anche al buio.

Inoltre è impermeabile e può resistere in immersioni in acqua fino a 50 metri di profondità, il che lo rende utilizzabile anche in piscina (chiaramente non teme neanche il sudore). Lo schermo è di tipo LCD mentre il cinturino combina ABS e PU elastico.

Come dicevamo è in offerta su Ebay a 19,99 euro. E’ venduto da toodidy21cn, con all’attivo quasi 4.000 vendite andate a buon fine con il 98,3% di indice di gradimento.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.