Xiaomi vola nel terzo trimestre 2020 e stabilisce 15 record

Xiaomi annuncia per il terzo trimestre 2020 una serie di risultati notevoli, non solo negli smartphone, ma praticamente in tutti i numerosi settori e attività in cui il colosso cinese è impegnato. Il fatturato di 72,2 miliardi di RMB corrisponde a una crescita del 34,5% rispetto al 2019, mentre l’utile netto rettificato di 4,1 milioni di RMB rappresenta una crescita del 18,9% anno su anno.

La società rileva che nonostante la pandemia di Covid è riuscita a crescere in tutti i segmenti, dimostrando così bontà e funzionamento delle proprie strategie. Le spedizioni di smartphone sono aumentate del 45,3%, un risultato che posiziona Xiaomi come terzo costruttore al mondo nelle spedizioni globali nel terzo trimestre 2020, raggiungendo il record di quota di mercato del 13,5%. Ricordiamo che la crescita è stata forte anche nel nostro Paese: Xiaomi è il secondo costruttore in Italia.

Cresce anche il numero dei dispositivi connessi IoT, quindi esclusi smartphone e portatili, che arriva a 289,5 milioni, un aumento del 35,8% sul 2019. Il costruttore annuncia anche una elevata crescita nel fatturato fuori dalla Cina, in passato storicamente un punto debole per Xiaomi: ammonta a 39,8 miliardi di RMB in crescita del 52,1%. Qui di seguito riportiamo l’elenco dei 15 risultati record segnati da Xiaomi nel terzo trimestre 2020:

Il fatturato totale è stato di 72,2 miliardi di RMB, in crescita del 34,5% rispetto all’anno precedente

L’utile netto rettificato è stato di 4,1 miliardi di RMB, in crescita del 18,9% rispetto all’anno precedente

Il fatturato degli smartphone è stato di 47,6 miliardi di RMB, in crescita del 47,5% rispetto all’anno precedente

Le spedizioni di smartphone sono state 46,6 milioni di unità, in crescita del 45,3% rispetto all’anno precedente

Il fatturato dei mercati esteri

Il fatturato dei prodotti IoT e lifestyle esteri

Il fatturato dei servizi internet esteri

Il numero di utenti attivi mensili di MIUI all’estero

Il fatturato advertising dei servizi Internet

Il numero di utenti attivi mensili di MIUI a livello globale

Il numero di utenti attivi mensili di Smart TV e Mi Box

Il numero di dispositivi IoT collegati (esclusi smartphone e laptop) sulla piattaforma AIoT

Il numero di utenti che hanno cinque o più dispositivi collegati alla piattaforma AIoT di Xiaomi (esclusi smartphone e laptop)

Il numero di utenti attivi mensili di Mi Home App

Il numero di utenti attivi mensili​ di Assistente AI

«Il Gruppo ha mantenuto il suo forte slancio di crescita nel terzo trimestre del 2020 e ha registrato un fatturato trimestrale e un utile netto da record. Durante il trimestre, abbiamo conseguito un ritmo di crescita sostenuto nei diversi segmenti di business e il Gruppo continua a perseguire la sua strategia principale ‘Smartphone x AIoT» dichiara Xioami.

«Abbiamo la più grande piattaforma IoT business e consumer per smartphone al mondo, con la prima in continua crescita nonostante i venti contrari. Sfruttando i nostri vantaggi dual-brand e gli incessanti input tecnologici e i nostri ‘tre principi guida’ – non smettere mai di esplorare e innovare, continuare a offrire prodotti con un forte rapporto qualità-prezzo e cercare di realizzare prodotti più cool – abbiamo mantenuto con successo la nostra posizione nel mercato premium e le spedizioni di smartphone sono state ancora una volta classificate tra le prime 3 al mondo. Insieme al diversificato ecosistema aziendale e ai servizi Internet, i nostri dispositivi AIoT continuano ad accrescere l’affluenza e la loro capacità di monetizzazione continua a rafforzarsi formando una forte value chain degna di nota».

