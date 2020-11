Le carrozzerie create con il gioco CSR Racing 2 diventeranno reali

Zynga, azienda nota per app e giochi interattivi, ha annunciato una uniziativa con Liberty Walk, elaboratore giapponese di autovetture di fascia alta, con il lancio della nuova funzione Elite Tuners e del concorso “Design a Wrap” in CSR Racing 2 (CSR2) per iOS/iPadOS e dispositivi Android.

A partire dal 9 dicembre i giocatori possono partecipare ad un concorso per il disegno di un rivestimento di auto in CSR2; il vincitore avrà l’onore di vedere il disegno applicato realmente su una Toyota Supra da Liberty Walk. Per partecipare, i giocatori devono caricare i disegni dei rivestimenti da loro realizzati sui social media, usando il tag @CSRRacing e l’hashtag #CSR2Wrap, invitando altri utenti ad applicare il “mi piace” e condividere i disegni che amano di più.

I primi 10 disegni selezionati verranno presentati all’équipe Liberty Walk, che poi sceglierà il vincitore finale il 20 febbraio 2021, tramite un evento dedicato.

Elite Tuners è una funzione di personalizzazione per CSR2 che permette di modificsare elementi quali kit carrozzeria, spoiler e altro. I giocatori possono anche innalzare le prestazioni e aggiungere auto rare alla loro collezione esistente.

“Fare in modo che Liberty Walk crei un rivestimento carrozzeria personalizzato è un sogno che può diventare realtà per ogni giocatore”, ha dichiarato detto Julian Widdows, vicepresidente responsabile di CSR2. “Sono impaziente di vedere la creatività e i disegni in arrivo dai nostri giocatori”.

“Collaboriamo con CSR Racing 2 da bel po’ di anni ormai”, ha detto Wataru San, fondatore di Liberty Walk. “Hanno ricreato i nostri kit da carrozzeria nel migliore dei modi, rispettando il nostro design e stile. Riponiamo fiducia in loro e siamo felicissimi di figurare nel gioco”.