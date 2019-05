Xiaomi WiFi Repeater 2 amplifica la portata del WiFi in casa: sconto a soli 8,33 euro

Xiaomi WiFi Repeater 2 oggi è in offerta ad un prezzo interessante: il gadget permette di estendere con facilità la propria rete internet di casa, per portarla laddove la sola copertura del proprio modem o router non è in grado di arrivare.

Dal look minimale ed essenziale, tecnicamente si tratta di un range extender dotato di doppia antenna in grado di raggiungere la velocità di 300Mbps ed ampliare la portata della propria rete wireless a 2,4 GHz, offrendo la possibilità di collegare fino a 16 diversi dispositivi contemporaneamente.

Il funzionamento e la configurazione sono molto rapidi e semplici: è sufficiente inserire la spina USB di Xiaomi WiFi Repeater 2 direttamente sulla relativa porta presente su uno dei router di Xiaomi. In alternativa, con tutti gli altri è possibile seguire la procedura di accoppiamento tramite l’app scaricabile sullo smartphone (i passaggi sono mostrati nella foto allegata di seguito).

In pochi passaggi sarà attivo e si potrà perciò infilare in qualsiasi alimentatore o porta USB di computer, TV e altri apparecchi presenti in casa per iniziare ad estendere la rete WiFi e coprire così le zone morte. Il collegamento del dispositivo, grande circa quanto una penna USB, è del tutto agevole per via della spina USB ruotabile di 180 gradi.

Lo Xiaomi WiFi Repeater 2 è attualmente in offerta su Ebay al prezzo di soli 8,33 euro con spedizione gratuita inclusa. E’ venduto da quickkway, venditore con oltre 320.000 vendite andate a buon fine con il 98% di indice di gradimento.