iPhone 2019 previsti con supporto dual Bluetooth

Finora con iPhone è possibile associare numerosi dispositivi Bluetooth ma la riproduzione di audio e musica è possibile su un solo dispositivo alla volta: questo potrebbe cambiare con la prossima generazione in arrivo a settembre, per iPhone 2019 dual Bluetooth per riprodurre audio su due dispositivi in contemporanea.

Indicazioni in questo senso non sono mai apparse in precedenza, in ogni caso non si tratta di una funzione nuova ed esclusiva, infatti alcuni terminali Android sfruttano già questa tecnologia, come per esempio i dispositivi Samsung Galaxy S8 e anche Huawei P20 Lite.

In pratica con questa tecnologia è possibile riprodurre lo stesso brano su due set di AirPod o due cuffie Bluetooth, per esempio permettendo a due amici o una coppia di ascoltare la stessa musica insieme: non è possibile infatti riprodurre due brani diversi in contemporanea.

Ma questa funzione torna utile anche in altre situazioni per esempio in auto. Qui un iPhone 2019 con dual bluetooth può essere configurato per inviare l’audio delle telefonate agli AirPods, mentre le indicazioni vocali del navigatore possono essere riprodotte dal sistema di speaker del veicolo.

Come spesso avviene per le anticipazioni sui nuovi iPhone, l’indicazione di possibili iPhone 2019 con dual Bluetooth è captata da alcune voci che circolano tra i fornitori di Cupertino, per questa ragione deve essere accolta con cautela. La segnalazione del sito giapponese Macotakara non precisa però se iPhone 2019 dual Bluetooth riguarderà tutti i terminali in arrivo o solo uno o alcuni modelli, tra i successori di iPhone XS Max e XS e l’erede di iPhone XR.

In tutti e tre i nuovi iPhone 2019 attesi a settembre è previsto il processore Apple A13, nei modelli top tripla fotocamera da 12 megapixel sul retro e anche una da 12 MP sul fronte. Per l’erede di iPhone XR invece una doppia fotocamera. Oltre alla ricarica wireless bilaterale per poter ricaricare accessori come AirPods 2 con iPhone 2019 è previsto l’arrivo di un nuovo alimentatore USB-C più potente.