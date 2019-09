Xiaomi WSDCGQ11LM, il sensore che monitora temperatura e umidità della casa

Offerta succosa per chi è già possessore di un gateway Xiaomi Mijia, Aqara o qualunque gateway compatibile con il protocollo Zigbee: in offerta a soli 13,99 euro (con spese di spedizione gratuite) il sensore di temperatura e umidità Xiaomi WSDCGQ11LM, piccolo gadget che consente di potenziare il proprio sistema intelligente casalingo.

Si tratta di un semplice sensore che rileva costantemente la temperatura e l’umidità dell’aria. Oltre a permettere all’utente di conoscere il valore di questi dati in ogni momento della giornata, anche se si trova lontano diversi chilometri da casa, può utilizzare i parametri rilevati all’interno di specifici programmi.

Per esempio si può programmare l’accensione dei radiatori nel caso in cui la temperatura della stanza in cui è installato il sensore scende al di sotto di una certa soglia (o spegnerli se ne supera un’altra). Le combinazioni sono numerose e dipendono solo dalla disponibilità di un sistema di automazione casalinga e della propria fantasia.

Come detto, questo sensore non può funzionare in autonomia ma richiede la presenza in casa di una centralina o un gateway compatibile con protocollo Zigbee, come ad esempio i gateway Mijia o Aqara di Xiaomi e pure quello compatibile Homekit che abbiamo recensito su questa pagina.

Il sensore di temperatura e umidità Xiaomi WSDCGQ11LM si acquista su Ebay a soli 13,99 euro con spedizione gratuita. E’ venduto da lns-hk, che ha portato a termine più di ventimila vendite con il 98,4% di feedback positivi.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.