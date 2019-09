Apple Watch 5 da 40mm ha la batteria del futuro Apple

L’Apple Watch 5 potrebbe non essere così innovativo come lo fu Apple Watch 4 rispetto ad Apple Watch 3, ma al suo interno nella versione da 40mm nasconde quella che potrebbe essere l’arma segreta del futuro dei dispositivi della Mela: una batteria impacchettata in un guscio di alluminio

La scoperta della novità è frutto della dissezione di Apple Watch 5 da 40mm, il piccolo degli smartwatch di Apple, da parte di iFixIt. All’interno non ci sono grandi sorprese, anzi praticamente nessuna rispetto ad Apple Watch 5 da 44mm e poche rispetto ad Apple Watch 4, tranne che per la batteria, appunto.

La componente è diversa da tutto quello che abbiamo visto fino ad oggi. Invece che essere protetta dal classico sacchetto in alluminio sigillato su un lato, è custodita all’interno di un guscio metallico anche questo, probabilmente, in alluminio. La ragione per cui Apple usa una simile batteria mai vista in circolazione deriva dal fatto che il foglio in alluminio deve essere sigillato mediante un bordo che occupa spazio, sottraendone alla batteria vera e propria, mentre il guscio metallico avvolge in maniera molto attillata la batteria. Questo permette non solo di avere una batteria più resistente, ma anche di risparmiare spazio che può essere a seconda della convenienza dedicato ad aumentare la capacità della batteria o per altre componenti. Secondo iFixiIt nel caso di Apple Watch 5 da 40mm Apple sarebbe così stata capace di infilare dentro al guscio dell’orologio una batteria più capace del 10%.

Non è chiaro perchè Apple ha deciso di usare questa batteria, di cui si parla anche in un brevetto, solo nel modello da 40mm di Apple Watch. Si può ipotizzare che solo questo modello, perché più piccolo, aveva bisogno di una batteria di questo tipo, più capace in termini di Whr. Altra ipotesi interessante è che Apple stia sperimentando questo tipo di batteria in un prodotto a bassa diffusione per poi applicarlo su larga scala, se di successo.

Ricordiamo che l’autonomia di un dispositivo mobile è una delle chiavi del suo gradimento e non a caso l’aumento della durata della batteria degli iPhone 11 e iPhone 11 Pro, frutto di batteri più capaci oltre che di efficienza del processore, è presentata con grande enfasi. È possibile che in chiave futura un ulteriori aumento della loro autonomia, se l’esperimento avviato con Apple Watch 5 da 40mm avesse successo. possa dipendere da questo nuovo design della batteria.

Per tutte le notizie su Apple Watch, fate riferimento al nostro tag dedicato.