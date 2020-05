Yamaha Chord Tracker vi mostra gli accordi di qualsiasi brano su iPhone, iPad e Android

Volete imparare a suonare quella canzone che ascoltate ininterrottamente col vostro iPhone ma non sapete dove trovare lo spartito? Oppure, non sapete proprio leggerli, gli spartiti, ma vi basterebbe scoprire quali sono gli accordi per strimpellare sulla chitarra o sulla tastera?

Il consiglio di chi scrive è di sfruttare il tempo libero concessoci dal lockdown per esercitare l’orecchio musicale e provare a tirare fuori note ed accordi. Fidatevi, ve lo ritroverete poi in futuro. Ma se non ne avete la voglia o la pazienza, allora scaricate Yamaha Chord Tracker.

Quest’applicazione, disponibile da tempo per iPhone, iPad e dispositivi Android, ha la capacità di saper riconoscere gli accordi delle canzoni che avete archiviato nella vostra libreria musicale. In pratica vi basterà selezionare la canzone per scoprirne gli accordi che compongono la struttura. Accordi che tra l’altro l’app mostra sullo schermo sia con il nome in nomenclatura inglese (A per La, B per Si, C per Do, e così via fino alla lettera G, che indica il Sol) e li accompagna con la ditteggiatura per pianoforte e quella per chitarra. Oppure potete leggerli al pentagramma: basta selezionare il pannello desiderato attraverso la barra inferiore.

C’è però da fare una precisazione: l’applicazione non può funzionare con i brani presenti su iCloud o con quelli protetti da DRM (Digital Rights Management, letteralmente Gestione dei diritti digitali), perciò con tutte quelle canzoni che avete regolarmente acquistato e che non possono essere scaricate, convertite e trasferite sui dispositivi di altre persone. Non funziona neppure con gli attuali servizi di musica in streaming come Spotify ed Apple Music, il che ne limita molto le possibilità di utilizzo a meno di non incorrere in manovre presumibilmente illegali.

Però se avete masterizzato i brani dei CD che avete nello scaffale e li avete convertiti in MP3 e aggiunti alla vostra libreria di iPhone e iPad, nonché quella dei dispositivi Android in vostro possesso, allora potrete beneficiare dei vantaggi di questa applicazione che, stando a quanto alcuni utenti scrivono tra le recensioni di App Store, sembrerebbe funzionare piuttosto bene. Certo, qualche volta l’accordo “riconosciuto” non è quello giusto, ma l’utente stesso può selezionare quello corretto ed aiutare il sistema a perfezionarsi giorno dopo giorno.

Perciò se ne avete bisogno, scaricatela pure, tanto più che è completamente gratuita. Per iPhone e iPad, trovate l’app in versione universale su App Store. Per i dispositivi Android, la trovate sul Play Store.