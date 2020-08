YEELOCK, il lucchetto smart per cassetti che si attiva con lo smartphone a solo 12,97 euro

YEELOCK è un fantastico accessorio che trasforma in smart la vostra scrivania e, in generale, qualsiasi cassetto, offrendovi la massima sicurezza possibile. Si tratta di un piccolo accessorio che mette sotto chiave i cassetti, e che ve li farà aprire con lo smartphone. Al momento in offerta lampo, costa solo 12,97 euro. Clicca qui per acquistarlo.

Con YEELOCK il telefono sostituisce la chiave, permettendo all’utente di aprire i cassetti con un semplice click sullo schermo. Il telefono diventa la chiave subito dopo aver associato il proprio account tramite app. L’accessorio si abbina allo smartphone tramite Bluetooth. Che si tratti di una libreria, di un comodino o di uno schedario, è possibile metterlo in sicurezza con questo accessorio universale.

Sono davvero tanti gli impieghi e gli scenari ipotizzabili. Ad esempio, immaginate di voler pensare alla sicurezza di un bambino presente in casa, potendo così mantenerlo lontano da medicine o anche oggetti pericolosi. Non solo, in questo modo sarà possibile mantenere la privacy di file e documenti, il tutto senza nemmeno doversi preoccupare di avere una chiave fisica.

YEELOCK viene alimentato da tre batteria AAA, con un consumo energetico veramente basso, con tanto di promemoria nel caso di batteria scarica. Aprendo il blocco verrà visualizzato lo stato di autonomia residua.

Si può anche attivare un sistema di sicurezza che sblocca automaticamente l’accesso al cassetto abbinato quando le batterie sono quasi scariche, in questo modo si evita di restare con il cassetto bloccato e si può procedere facilmente con la sostituzione delle pile.

YELOCK può essere installato su cassetti e armadi in legno, ferro, PVC e altri materiali, dunque adatto sia per un utilizzo in casa, che in ufficio.

Al momento YEELOCK si acquista a soli 12,97 euro al pezzo in offerta lampo. Potete acquistarlo cliccando direttamente qui.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.