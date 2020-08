iMac 27” 2020 smontato svela le novità hardware

Pur rimanendo molto simile ai modelli precedenti, il nuovo iMac 27 pollici smontato svela alcune diversità e novità a livello hardware. In fase di smontaggio occorre prestazione attenzione a una cavo supplementare che collega la nuova webcam HD allo schermo LCD.

Con questa macchina Apple ha rimosso sia i dischi fissi che le unità Fusion Drive, realizzate combinando SSD e HDD, per proporre esclusivamente unità SSD più veloci. Questa scelta si rispecchia nell’hardware perché sulla scheda madre sono stati rimossi i connettori SATA, mentre all’interno dello chassis rimane più spazio libero, in precedenza occupato dai dischi fissi, spazio che gli ingegneri di Cupertino non hanno impiegato in altro modo. Assente anche il sistema di raffreddamento supplementare impiegato negli iMac Pro. Un altro cavo aggiuntivo collegato alla scheda logica è impiegato per il microfono supplementare. Gli altri connettori mantengono la stessa posizione delle macchine del 2017 e del 2019, come rilevano i tecnici di OWC nel video che riportiamo in questo articolo. Nei modelli ordinati con unità di archiviazione SSD da 4TB e 8TB sono presenti dei connettori per ospitare una scheda di espansione in grado di ospitare SSD aggiuntivi, una scheda di espansione invece assente sulle macchine ordinate con SSD da 256GB, 512GB, 1 terabyte e 2TB.

Nonostante la presenza di questo connettore, anche nei nuovi iMac 27” 2020 con archiviazione da 4TB e 8TB per l’utente è impossibile installare un SSD aggiuntivo perché l’unità e la scheda logica sono abbinati per la crittografia hardware. Inoltre in commercio non esistono al momento unità SSD di questo formato. L’unico upgrade hardware possibile per l’utente finale rimane così l’espansione della memoria RAM, tramite un pannello posto sul retro.

Ricordiamo che fin dalle anticipazioni della WWDC 2020 era atteso un iMac con nuovo design, ma sembra che Apple abbia deciso di riservare il restyling del computer tutto in uno per il prossimo modello con processore Apple Silicon.

Per scoprire se conviene acqusitare iMac 27 pollici del 2020 e il confronto con il modello precedente rimandiamo a questo articolo. Invece in questo articolo trovate tutte le novità della macchina. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di iPhone, iPad e Mac sono disponibili ai rispettivi collegamenti.