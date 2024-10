YLRC S159, drone FPV con gimbal incorporato a soli 103 €

Pubblicità

Siete alla ricerca di un drone FPV per sperimentare il volo telecomandato e allo stesso tempo filmare tutto in HD? Allora non fatevi sfuggire l’offerta su YLRC S159, un modello che risponde a queste caratteristiche ed è facilissimo da usare.

Il controller Wi-Fi a 2.4 GHz è dotato di uno schermo LCD da 5,9 pollici che permette di visualizzare in tempo reale le immagini catturate dalle due telecamere HD del drone.

Il drone è equipaggiato con un gimbal che assorbe le vibrazioni durante il volo, migliorando ulteriormente la stabilità delle riprese.

Grazie al GPS integrato è possibile riportarlo alla base con un semplice click, una funzione particolarmente utile durante i voli a lunga distanza o in situazioni in cui il drone si trova fuori dal campo visivo.

La modalità percorso è un’altra caratteristica di questo modello: è possibile disegnare il tragitto desiderato direttamente sullo schermo del controller, e il drone seguirà esattamente quella traiettoria, offrendo un’esperienza di volo personalizzata e precisa.

La batteria del drone ha una capacità di 2.200 mAh, offrendo un’autonomia di circa 20 minuti con una ricarica di 120 minuti. Questo lo rende ideale per sessioni di volo moderate, senza dover preoccuparsi di ricaricare troppo frequentemente.

In termini di qualità video, le telecamere registrano in una risoluzione di 1.280 x 820 pixel a 25 fps: non altissima, ma sufficiente per la maggior parte delle situazioni di volo ricreativo o per la creazione di contenuti social.

Questo drone può poi essere ripiegato, raggiungendo dimensioni di 15 x 9,5 x 9 cm da chiuso: questo lo rende estremamente portatile, ottimo per chi vuole portarlo con sé durante viaggi o escursioni.

È infine equipaggiato con 8 LED che consentono di volare in sicurezza anche di notte o in condizioni di scarsa illuminazione.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 103 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.