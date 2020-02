ZDM, la plafoniera musicale smart e RGB con codice sconto a 37,09 euro

ZDM è la plafoniera RGB smart, che si controlla da smartphone, che può illuminare la stanza di qualsiasi colore e che suona pure, come se fosse un altoparlante. Tutto ad un prezzo davvero piccolo: adesso in sconto a 37,09 euro, grazie al coupon che vi proponiamo in calce. Clicca qui per acquistare.

ZDM propone una potenza di 60W, e alloggia al suo interno un LED con luminosità di 100lm/W. Ovviamente è dimmerabile, dunque è possibile, oltre che cambiare colore, anche dosare l’intensità del fascio luminoso, che oltre a colori, può naturalmente anche essere bianco, sia caldo che freddo.

La lampada è fatta principalmente in ABS, oltre alle componenti elettroniche e ha dimensioni di 40 x 40 x 5,5 cm. Si collega allo smartphone tramite Bluetooth 4.0, cos’ trasformando il dispositivo mobile in un vero e proprio centro di controllo per la lampada, che naturalmente potrà anche essere gestita dagli interruttori a muro.

L’applicativo consente di gestire interamente la colorazione della lampada, oltre che l’intensità del fascio luminoso, ma allo stesso tempo offrirà all’utente la possibilità di impostare scene predefinite, per poter impostare il colore preferito con un semplice click.

Oltre alla funzione di lampada, che probabilmente è quella principale, questa ZDM funge anche da altoparlante Bluetooth, così da poter diffondere musica all’interno della stanza nella quale è installata. Naturalmente, anche in questo caso il flusso sonoro potrà essere interamente gestito dallo smartphone.

Al momento la lampada ZDM si acquista a 37,09 euro grazie al codice sconto GBZDM60W da inserire all’interno del carrello. Si acquista direttamente da questo indirizzo.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.