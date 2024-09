Zen è un browser alternativo per Mac e PC basato su Firefox

Pubblicità

Zen è un browser per Mac e PC presentato da poco tempo e che promette un approccio diverso nell’interfaccia utente. Ricorda per molti aspetti Arc, browser che si caratterizza per l’approccio innovativo alla navigazione e a una rinnovata modalità di gestione delle Tab pensata per fare ordine e semplificare il lavoro degli utenti.

Al primo avvio, Zen (si scarica da qui) permette di personalizzare colori e temi, di importare i preferiti da altri browser e di impostare il motore di ricerca predefinito. Sulla sinistra della finestra principale troviamo una barra laterale con vari strumenti per aprire nuove schede, cercare tra le schede aperte, allargare/stringere la sidebar, accedere ai preferiti, navigare nella cronologia e richiamare le impostazioni.

È possibile creare profili personalizzati (con informazioni che restano separate per i vari utenti), richiamare la versione senza fronzoli di una pagina web, catturare una schermata direttamente con il tasto destro del mouse (appare uno strumento che consente di selezionare e catturare l’area desiderata), duplicare una scheda, impostare il mute in una scheda, spostare e chiudere i tab in vari modi, selezionare due schede e metterle fianco a fianco (utile, ad esempio, per confrontare due testi). Lo split view, ovvero la possibilità di suddividere la finestra del browser in più aree di visualizzazione, è una delle funzioni più interessanti e utili: è ad esempio possibile mantenere aperta una pagina Web mentre si lavora su un documento o su un foglio elettronico.

Le schede aperte possono essere organizzate in modalità verticale, in orizzontale ma anche con una struttura a griglia. Utilissimi i “Workspace”, spazi di lavoro personalizzati dove è possibile impostare schede e preferiti, in modo da mantenere il browser organizzato e in ordine.

Anche i “Side Web Panels” sono molto utili e permettono di accedere in modo veloce a siti e servizi vari senza dover abbandonare la pagina corrente.

Il design è pulito ed elegante; non manca l’attenzione alla privacy (gli sviluppatori non raccolgono dati personali, non tracciano le attività online e specifiche tecnologie garantiscono che le sessioni sul Web restino private) e la vasta scelta di funzionalità avanzate lo rendono un’ottima scelta per chi è alla ricerca di un browser diverso da Safari, Chrome o altri browser basati sul motore di quest’ultimo.

Dal momento che il browser è basato su Firefox è possibile sfruttare estensioni, plug-in temi e anche le funzionalità di sincronizzazione di Firefox Sync. Dal sito web dedicato è possibile scaricare la versione per Windows o Mac (anche nella versione ottimizzata per i Mac con CPU Apple Silicon).