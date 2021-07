11 motivi per convincere le aziende a passare al Mac

In una sezione del sito statunitense di Apple c’è una nuova pagina intitolata “11 motivi perché Mac significa business”, un gioco di parole di difficile traduzione (“means business” significa “fare sul serio” ma anche “avere le idee chiare”) ma che sostanzialmente potremmo tradurre in “11 motivi perché il Mac è una scelta seria in ambito lavorativo”.

Apple cita vari fattori, dalla potenza del chip M1, alla facilità d’uso di macOS. Cupertino cita l’M1 come “il chip che cambia tutto” grazie a tecnologie custom, elaborazione straordinariamente veloce e la sorprendente efficienza energetica. Una “innovazione nell’innovazione” per tutto il team, evidenziando come i portatili con chip M1 vantano una grande durata della batteria.

I Mac, spiega ancora Apple, sono facili da usare e gestire, costano di meno nel lungo periodo permettendo di risparmiare migliaia di dollari l’anno da assistenza, supporto tecnico e inferiori richieste di manutenzione.

Apple spiega ancora che le aziende più innovative al mondo usano Mac, con Mac distribuiti in realtà quali Salesforce, SAP e Target.

Non manca il riferimento alla sicurezza, da sempre ai primi posti nelle indicazioni sul perché gli utenti preferiscono Mac. Apple afferma che i Mac sono “i personal computer più sicuri del pianeta” grazie a funzionalità quali il secure-boot hardware, funzionalità di la cifratura al volo dei dati, Touch ID e Gatekeeper.

La Mela cita ancora l’ovvio miglior supporto di dispositivi come iPad e iPhone, con la possibilità di passare da un dispositivo all’altro grazie a Continuity, la tecnologia che permette di copiare e incollare elementi tra i vari dispositivi, estendere lo schermo dei device e altro ancora che rendono facile il passaggio da un dispositivo all’altro.

Per ognuno dei vari punti ci sono sottosezioni con dettagli specifici. Apple ribadisce che il Mac è progettato per lavorare, giocare e creare in modi che non l’utente non avrebbe mai immaginato. È il computer che offre tante app già incluse e subito pronte da usare, con aggiornamenti software periodici e gratuiti che mantengono tutto in perfetta efficienza. E che usa già un iPhone, sul Mac si sentirai a casa fin dal primo istante.